Лам: «Германия - лучшее место для проведения Евро-2024»

Экс-защитник «Баварии» Филипп Лам, отвечающий за подготовку Германии к возможному проведению Евро-2024, считает, что его страна заслужила провести турнир.

Отчет показал, что мы за последние месяцы отнеслись к работе со всей серьезностью, УЕФА признал сильные стороны нашей заявки.

Мы продолжим свою работу, чтобы в дальнейшем подкрепить открытость и устойчивость заявки.

На заключительной презентации в четверг мы покажем все, что можем. Очень надеемся, что мы победим, потому что Германия - лучшее место для проведения Евро-2024.