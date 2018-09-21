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Лам: «Германия - лучшее место для проведения Евро-2024»

сегодня, 16:41

Экс-защитник «Баварии» Филипп Лам, отвечающий за подготовку Германии к возможному проведению Евро-2024, считает, что его страна заслужила провести турнир.

Отчет показал, что мы за последние месяцы отнеслись к работе со всей серьезностью, УЕФА признал сильные стороны нашей заявки.

Мы продолжим свою работу, чтобы в дальнейшем подкрепить открытость и устойчивость заявки.

На заключительной презентации в четверг мы покажем все, что можем. Очень надеемся, что мы победим, потому что Германия - лучшее место для проведения Евро-2024.

Окончательный вердикт по выбору страны-хозяйки чемпионата Европы 2024 года будет вынесен 27 сентября. Отдать право проведения турнира УЕФА также может Турции.

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RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 16:49
в плане безопасности Германия от Турции не шибко отличается, и там, и тут одни сирийцы и афганцы))) более того, высока вероятность реставрации нацизма, так что лучше ЕВРО отдать Турции
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