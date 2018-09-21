Лам: «Германия - лучшее место для проведения Евро-2024»

Экс-защитник «Баварии» Филипп Лам, отвечающий за подготовку Германии к возможному проведению Евро-2024, считает, что его страна заслужила провести турнир.
Отчет показал, что мы за последние месяцы отнеслись к работе со всей серьезностью, УЕФА признал сильные стороны нашей заявки.
Мы продолжим свою работу, чтобы в дальнейшем подкрепить открытость и устойчивость заявки.
На заключительной презентации в четверг мы покажем все, что можем. Очень надеемся, что мы победим, потому что Германия - лучшее место для проведения Евро-2024.
Окончательный вердикт по выбору страны-хозяйки чемпионата Европы 2024 года будет вынесен 27 сентября. Отдать право проведения турнира УЕФА также может Турции.