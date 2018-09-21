Алекс Сандро: «Никогда не думал об уходе из „Ювентуса“»

сегодня, 19:07

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро признался, что не собирался покидать клуб, а также отметил, что «бьянконери» пока не общались с ним по поводу нового контракта. Действующий договор Сандро с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года.

Я никогда не думал об уходе из «Ювентуса», но пока еще не получал предложения о продлении контракта. Мой договор рассчитан еще и на следующий сезон, но я буду концентрироваться на происходящем в данный момент, а потом посмотрим, что будет дальше.