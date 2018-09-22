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«Урал» и «Енисей» определились с формами

сегодня, 09:26
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал11:30 Не начался

Пресс-служба «Урала» сообщает, что команда определилась с комплектами форм на матч 8-го тура РПЛ против «Енисея». 

Недавно отмечалось, что на матче «Енисей» - «Урал» ожидается аншлаг.

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