«Урал» и «Енисей» определились с формами

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Пресс-служба «Урала» сообщает, что команда определилась с комплектами форм на матч 8-го тура РПЛ против «Енисея».

Переходим к игре основных составов #ЕнисейУрал. Вот в такой форме команды сыграют сегодня. pic.twitter.com/HMMF0CW85Z — ФК Урал (@FCURAL) 22 сентября 2018 г.

Недавно отмечалось, что на матче «Енисей» - «Урал» ожидается аншлаг.