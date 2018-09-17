Игнашевич и Рахимич представили новую форму ЦСКА

ЦСКА в фирменном магазине клуба представил новую форму на нынешний сезон. В презентации приняли участие травмированный форвард команды Абель Эрнандес, а также бывшие игроки армейцев Сергей Игнашевич и Элвер Рахимич.
Новая форма ЦСКА pic.twitter.com/9R341oKoix— Александр Рогулев (@a_rogulev) 17 сентября 2018 г.
Есть кому молодёжь учить. Здоровья и всех благ ветеранам.
А то, что представили новую форму команды, то МОЛОДЦЫ.
Пусть она будет счастливой для ЦСКА.
Есть кому молодёжь учить. Здоровья и всех благ ветеранам.
А то, что представили новую форму команды, то МОЛОДЦЫ.
Пусть она будет счастливой для ЦСКА.