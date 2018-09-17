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Игнашевич и Рахимич представили новую форму ЦСКА

сегодня, 18:32

ЦСКА в фирменном магазине клуба представил новую форму на нынешний сезон. В презентации приняли участие травмированный форвард команды Абель Эрнандес, а также бывшие игроки армейцев Сергей Игнашевич и Элвер Рахимич.

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил ОВВ74
сегодня в 19:24
Как то не красиво оскарблять людей в возрасте , тем более кто он и кто ты
Разве я кого-то оскорбил? Всего лишь ответил в стиле местных свиней
Шамаич
Шамаич ответил ОВВ74
сегодня в 19:18
Как то не красиво оскарблять людей в возрасте , тем более кто он и кто ты
Клячам бесполезно говорить
Шамаич
Шамаич
сегодня в 19:18
На блошином рынке по дешёвке чтоли взяли?
ОВВ74
ОВВ74 ответил Jum13
сегодня в 19:12
Как то не красиво оскарблять людей в возрасте , тем более кто он и кто ты
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:07
С уважением к Сергею Николаевичу и Железному Дровосеку.
Есть кому молодёжь учить. Здоровья и всех благ ветеранам.
А то, что представили новую форму команды, то МОЛОДЦЫ.
Пусть она будет счастливой для ЦСКА.
Jum13
Jum13 ответил iNels
сегодня в 18:53
какие интересные игроки представляют... это их дозаявили вместо травмированных бийола и магнуссона?)
Говорят Симонян вместо Жиги будет в Австрии дефилировать
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:47
да пусть будет Всё парни подзаработают к пенсии...
iNels
iNels
сегодня в 18:34
какие интересные игроки представляют... это их дозаявили вместо травмированных бийола и магнуссона?)
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