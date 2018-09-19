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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.177 8.60 18.25
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«Бавария» и «Бенфика» показали формы на сегодняшний матч

сегодня, 12:49
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария22:00 Не начался

Пресс-служба «Баварии» показала комплекты формы на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». 

Ранее голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 13:56
Сегодня будет минимальная победа Баварии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 13:42
Ждемс классной игры и победу FCB!
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