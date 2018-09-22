Аллегри: «„Юве“ не зависит от Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накануне матча 5-го тура итальянской Серии А с «Фрозиноне» поделился мыслями о выступлении нападающего Криштиану Роналду в составе туринской команды.

Криштиану — невероятно удачное приобретение «Ювентуса», что он доказывает на поле. Но «Юве» не зависит от него. Мы всегда ожидаем от Роналду многого, но он не менее требователен к самому себе.

Мы должны продолжать играть, получать удовольствие на поле и забивать голы. Победа, которую мы одержали в среду, уже в прошлом.