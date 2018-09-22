Аллегри: «„Юве“ не зависит от Роналду»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.727 3.48 6.50
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.99 2.84 2.72
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.14 3.15 4.25
14:00 Идет первый тайм, 4’ Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:0 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.32 5.10 10.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.20 5.15 1.43
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КардиффКардифф -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 23.00 8.80 1.165
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.20 7.80 18.50
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.63 3.80 6.51
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5.65 4.00 1.70
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.24 7.20 14.25
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.13 3.66 1.95
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Аллегри: «„Юве“ не зависит от Роналду»

сегодня, 13:56

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накануне матча 5-го тура итальянской Серии А с «Фрозиноне» поделился мыслями о выступлении нападающего Криштиану Роналду в составе туринской команды.

Криштиану — невероятно удачное приобретение «Ювентуса», что он доказывает на поле. Но «Юве» не зависит от него. Мы всегда ожидаем от Роналду многого, но он не менее требователен к самому себе.

Мы должны продолжать играть, получать удовольствие на поле и забивать голы. Победа, которую мы одержали в среду, уже в прошлом.

Недавно сообщалось, что Роналду зарабатывает в три раза больше, чем вся команда «Фрозиноне».

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