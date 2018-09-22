Агент: «ЦСКА провел лучше всех летнее трансферное окно»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал трансферную политику ЦСКА , который летом значительно обновил свой состав, пригласив несколько молодых игроков.

У ЦСКА очень интересная политика. Они покупают перспективных игроков за небольшие деньги, за счёт этого имеют возможность перепродать их через несколько лет дорого. Это образцовая политика.