Агент: «ЦСКА провел лучше всех летнее трансферное окно»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал трансферную политику ЦСКА, который летом значительно обновил свой состав, пригласив несколько молодых игроков.
У ЦСКА очень интересная политика. Они покупают перспективных игроков за небольшие деньги, за счёт этого имеют возможность перепродать их через несколько лет дорого. Это образцовая политика.
Если говорить о том, кто из клубов РПЛ лучше всех провёл летнее трансферное окно, то скажу, что это ЦСКА. Клуб умеет купить хороших игроков в молодом возрасте. В тот момент, когда они ещё могут много дать клубу. А другие клубы покупают игроков за большие деньги и платят огромные зарплаты. И у меня есть сомнения, что эти команды выступят лучше ЦСКА.
ЦСКА по многим параметрам лучшая в РПЛ. ИМХО.
ЦСКА по многим параметрам лучшая в РПЛ. ИМХО.