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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.73 3.46 6.50
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.90 2.74
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.12 3.16 4.30
14:00 Идет второй тайм, 86’ Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.50 5.30 1.41
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5.65 4.00 1.70
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.23 7.40 14.75
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.56 1.98
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Агент: «ЦСКА провел лучше всех летнее трансферное окно»

сегодня, 14:51

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал трансферную политику ЦСКА, который летом значительно обновил свой состав, пригласив несколько молодых игроков.

У ЦСКА очень интересная политика. Они покупают перспективных игроков за небольшие деньги, за счёт этого имеют возможность перепродать их через несколько лет дорого. Это образцовая политика.

Если говорить о том, кто из клубов РПЛ лучше всех провёл летнее трансферное окно, то скажу, что это ЦСКА. Клуб умеет купить хороших игроков в молодом возрасте. В тот момент, когда они ещё могут много дать клубу. А другие клубы покупают игроков за большие деньги и платят огромные зарплаты. И у меня есть сомнения, что эти команды выступят лучше ЦСКА.

Сильнейший состав в РПЛ. Кто счастливчик?

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
сегодня в 15:34
не все почистили надо было Набаба с Щенниковым до кучи
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:32
Пока это только количество, больше половины команды ушло, деваться некуда было, а перерастет ли количество в качество время покажет. Хотя Влашич нравится ( но он в аренде), исландец неплохо вошел в и игру с Викторией, но играть будет Обляков.
cska plus
cska plus
сегодня в 15:21
Сделана сумасшедшая работа на ближайшую перспективу, плоды видны уже сегодня.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:08
Точно подметил Паул - сомнения, что эти команды выступят лучше ЦСКА.
ЦСКА по многим параметрам лучшая в РПЛ. ИМХО.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 14:56
Ну, справедливости ради стоит сказать, что это не от хорошей жизни. Впрочем, может оно и к лучшему? Провала, который предрекали все перед началом сезона точно нет, а от игры к игре, новички ЦСКА только радуют
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:54
ЦСКА сработал хорошо на будущее.
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