РФС примет решение по лимиту на легионеров 16 декабря

РФС выступил с заявлением по поводу возможного перехода на новую систему лимита на легионеров.
«Российский футбольный союз информирует, что 30 октября на заседании Исполкома РФС были заслушаны доклады руководителей Рабочих групп по трем направлениям: изучению и оценке эффективности системы управления российским футболом, лимиту „легионеров“, результатах перехода всероссийских профессиональных соревнований по футболу на систему „осень-весна“. Обращаем ваше внимание на тот факт, что никаких окончательных решений по данным вопросам на Исполкоме РФС принято не было. С учетом имеющихся предложений в рамках деятельности Рабочих групп Исполком перенес принятие решений на следующее заседание, которое состоится 16 декабря текущего года», — говорится в тексте заявления организации.
«Российский футбольный союз информирует, что 30 октября на заседании Исполкома РФС были заслушаны доклады руководителей Рабочих групп по трем направлениям: изучению и оценке эффективности системы управления российским футболом, лимиту „легионеров“, результатах перехода всероссийских профессиональных соревнований по футболу на систему „осень-весна“. Обращаем ваше внимание на тот факт, что никаких окончательных решений по данным вопросам на Исполкоме РФС принято не было. С учетом имеющихся предложений в рамках деятельности Рабочих групп Исполком перенес принятие решений на следующее заседание, которое состоится 16 декабря текущего года», — говорится в тексте заявления организации.