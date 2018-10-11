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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2018/2019Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

Адвокат: «Действия Кокорина были спровоцированы самим Паком»

11 октября 2018, 12:17

Президент адвокатского бюро «А-ПРО» Олег Попов прокомментировал расследование инцидентов с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим, там же, в кафе, конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения.

10 октября 2018 года Александр Кокорин явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по городу Москве в полной готовности ответить за действия, осуществлённые им в ходе конфликта с Денисом Паком.

Учитывая вышеизложенное, мы призываем дождаться итогов официального расследования и исключить домыслы, мешающие объективной и справедливой оценке ситуации.

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77rust77
77rust77 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
13 октября 2018 в 02:38
Ты знаешь в это легко поверить,потому что наши чиновники привыкли на всех орать и оскорблять,я не удивлюсь что все с этого и началось,потому что как выясняется в первом случае водитель оскорбил и ударил Мамаева то есть спровоцировал,так вот а почему во втором вы этого не допускаете
борька
борька
12 октября 2018 в 18:12
Согласен,,,и еще есть быдлолизуны, типа димона Губерниева.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответ VIC2 (раскрыть)
11 октября 2018 в 22:03
А у Пака на сколько меньше бабла?
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
11 октября 2018 в 22:00
А почему и нет ? Он же министр а все вокруг плебеи.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 21:51
А главное высокий чиновник - а значит все можно.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
11 октября 2018 в 20:08
все может быть
Знатог
Знатог ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 18:21
Согласен. Таким нужен не стул а ледоруб.
Фата лист
Фата лист
11 октября 2018 в 18:04
Молодец Дик, не бросает прошлые связи.
Марсианин ツ
Марсианин ツ ответ Санчо Панса (раскрыть)
11 октября 2018 в 17:50, ред.
Вот и полная озвучка. Извини за содержание, но сам просил
самуил кац 1
самуил кац 1
11 октября 2018 в 16:26
Понимаю, что нужны они бывают. Сам пользовался их услугами и не раз. Но, ненавижу людей этой профессии !
MIvan
MIvan ответ Смитерс (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 16:22
В кое веки соглашусь с Вами и добавлю, в России нет адвокатов, есть решалы....
Томик
Томик ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 16:08
Одним словом - румын!
МапС
МапС ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 16:06
Одним словом - хохол, только прищурившийся!
sir_Alex
sir_Alex
11 октября 2018 в 15:50
Да-да, Пак сам во всём виноват!
alfranza
alfranza
11 октября 2018 в 15:33
Действия Кокрина были спровоцированы стулом.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Смитерс (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 15:33
Вот и я об этом,а тебе удачи в жизни
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ морозз (раскрыть)
11 октября 2018 в 15:29
Саныч ты не прав. Адвокаты за свои услуги получают во много раз больше путан и действуют тоньше и изощреннее.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 15:27
Ты пишешь адекватные вещи,а иногда тебя заклинивает,пипец
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 15:26
Смотри твоей культурной команде какие отморозки выходят,спартаке ты был? Или ты ночевал с ними что говоришь открыто про геев?
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Санчо Панса (раскрыть)
11 октября 2018 в 15:24
Ты думаешь Пак начал оскорблять их? Ты веришь в это?
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
11 октября 2018 в 15:23
Попов ты еще напиши что водитель и Пак напали на них,вы адвокаты на все пойдете за деньги любого вытащите,а был бы простой работяга,ты бы свою опу со стула не поднял и не говорил бы про версии
Санчо Панса
Санчо Панса
11 октября 2018 в 15:23
Вполне возможно! Многие из нас видели только видео этого дебоша. А было бы хорошо, если была бы еще и озвучка к этому)
VIC2
VIC2
11 октября 2018 в 14:59, ред.
Ну что про этих футболёров можно сказать:
"Распоясевшееся БЫДЛО с немереным баблом!"
морозз
морозз
11 октября 2018 в 14:59
По Русски это звучит так...человек сделал замечание пьяной гоп компании и стал виновником конфликта! Типа сидел бы спокойно и стулом не ударили бы? Адвокаты парни это хуже путан, от тех хоть отдача и удовольствие!
VIC2
VIC2
11 октября 2018 в 14:50
Интересно, если бы этого адвокатишку...да по адвокатской башке стулом
Видать занесли ему неслабо
Evilhuman
Evilhuman
11 октября 2018 в 13:07
Говорят же конфликт был исчерпан,значит и без того не бедный чиновник ,стал ещё богаче от денег Кокорина, просто они решили с водилой бабла срубить июс именитых футболистов, точно болелы мясных
Footbolista
Footbolista ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 13:07
При любом раскладе оставите Кокошу после этого в зените, век потом не отмоетесь )...думаю руководство зенита это четко понимает....
Footbolista
Footbolista
11 октября 2018 в 13:04
Адвокат: "Пак угрозами заставил Кокорина треснуть ему стулом по голове"...
Nikola45
Nikola45 ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября 2018 в 12:55
Да и скорее всего болельщик Пупсиков ))
Evilhuman
Evilhuman ответ LOpp (раскрыть)
11 октября 2018 в 12:54
Тоже так думаю)), только головой всё же не ударялся,не попал)
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