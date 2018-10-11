Адвокат: «Действия Кокорина были спровоцированы самим Паком»

Президент адвокатского бюро «А-ПРО» Олег Попов прокомментировал расследование инцидентов с участием нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим, там же, в кафе, конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения.



10 октября 2018 года Александр Кокорин явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по городу Москве в полной готовности ответить за действия, осуществлённые им в ходе конфликта с Денисом Паком.



Учитывая вышеизложенное, мы призываем дождаться итогов официального расследования и исключить домыслы, мешающие объективной и справедливой оценке ситуации.