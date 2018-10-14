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Шикунов: «Ситуация с Башкировым — неприятная»

14 октября 2018, 15:26

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал скандальную новость о том, что полузащитник Евгений Башкиров попался пьяным за рулем арендованного автомобиля.

Сам узнал обо всем из СМИ. Конечно, очень неприятно это, особенно на фоне скандала с Кокориным и Мамаевым. Нехорошая история, будем разбираться. Идея — какой-то «наезд» на весь футбол. Где-то и жалко ребят, но понятно, что ситуация совершенно ненормальная. Башкиров на контракте, так что меры будут приняты, как только мы получим все документы и разберемся.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
14 октября 2018 в 21:17
Идея — какой-то «наезд» на весь футбол
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Могу, специально для Шикунова, назвать тех, кто "наезжает" - Кокорин, Мамаев и примкнувший к ним Башкиров.
Томик
Томик
14 октября 2018 в 16:24
И ещё, давно пора сделать штрафы пропорциональными доходам. Чтобы это было действительно наказанием.
Томик
Томик
14 октября 2018 в 16:18
Что тут разбираться? Общественный порядок не нарушал. Ехал пьяный, остановили, составили протокол, со всем согласился. Лишат прав, штраф заплатит, возможно. Что ещё? На собрании пожурить. Если пункт в контракте об имидже клуба есть - оштрафовать ещё и там. Всё. Плохой мальчик. Я не езжу пьяный за рулём и на следующий день не езжу. Многие ездят, самому приходилось быть понятым. Где скандальная новость? И да, где этот комментатор со свиньёй на аватарке? Ему же должно в этот момент быть стыдно за "Спартак".
memphis
memphis
14 октября 2018 в 15:54
вечер в хату)))
Bayern Best
Bayern Best
14 октября 2018 в 15:50
Сейчас таких как он много. От этого страдают нормальные люди.
hata
hata
14 октября 2018 в 15:36, ред.
Башкирова отправить в СИЗО. Кроме него ещё несколько пьяных футболёров нужно отловить и добавить в комплект к Кокорину и Мамаеву. Если наберётся на основной состав можно создать команду и заявиться в чемпионат и кубок.
Дирекция СИЗО может подсуетиться и хорошие деньги поднять на продаже маек. :-)
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
14 октября 2018 в 15:32, ред.
Думаю, у Башкирова не будут отнимать права. Он ведь сам честно признался, что ездил пьяным за рулем и согласился дунуть в трубочку. Просто Женя принесет публичные извинения за свой проступок и все. Ничего ведь страшного не случилось, никого не сбил, а это главное. Футболисты - не святые, они тоже люди и имеют право на ошибку.
Гость
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