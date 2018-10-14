Шикунов: «Ситуация с Башкировым — неприятная»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал скандальную новость о том, что полузащитник попался пьяным за рулем арендованного автомобиля.

Сам узнал обо всем из СМИ . Конечно, очень неприятно это, особенно на фоне скандала с Кокориным и Мамаевым. Нехорошая история, будем разбираться. Идея — какой-то «наезд» на весь футбол. Где-то и жалко ребят, но понятно, что ситуация совершенно ненормальная. Башкиров на контракте, так что меры будут приняты, как только мы получим все документы и разберемся.