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Полоз: «В составе „Уфы“ выделю Марсиньо»

05 ноября 2014, 18:13
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз верит в то, что его команде удастся обыграть «Уфу» в 13-м туре чемпионата России.

Матч состоится в Перми на стадионе «Звезда».

«В составе противника выделил бы Марсиньо, который хорошо исполняет стандарты. Полагаю, это ключевой футболист „Уфы“ — против него нужно действовать особенно внимательно», — считает Полоз.

«Нам по силам сыграть первым номером и навязать сопернику свой футбол. Уверен, можем взять три очка по итогам этой встречи», — отметил форвард, принесший три очка «Ростову» в матче прошлого тура.

«Надо думать о сопернике, а не о том, где именно состоится матч. В то же время, на искусственных газонах „Ростову“ пока не слишком везет. В последние годы в Перми мы ни разу не выигрывали. Ничего страшного в этом не вижу, но неприятную традицию хочется прервать», — добавил он.
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  Полоз Дмитрий
Источник: ФК «Ростов» Автор: GreenMus
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