Полоз: «В составе „Уфы“ выделю Марсиньо»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз верит в то, что его команде удастся обыграть «Уфу» в 13-м туре чемпионата России.
Матч состоится в Перми на стадионе «Звезда».
«В составе противника выделил бы Марсиньо, который хорошо исполняет стандарты. Полагаю, это ключевой футболист „Уфы“ — против него нужно действовать особенно внимательно», — считает Полоз.
«Нам по силам сыграть первым номером и навязать сопернику свой футбол. Уверен, можем взять три очка по итогам этой встречи», — отметил форвард, принесший три очка «Ростову» в матче прошлого тура.
«Надо думать о сопернике, а не о том, где именно состоится матч. В то же время, на искусственных газонах „Ростову“ пока не слишком везет. В последние годы в Перми мы ни разу не выигрывали. Ничего страшного в этом не вижу, но неприятную традицию хочется прервать», — добавил он.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу