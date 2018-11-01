Шалимов: «Рианчо? Вообще не знаю, кто это»

Бывший игрок «Спартака» признался, что ничего не знает о , который был назначен исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых».

Вообще не знаю, кто это. Не думаю, что это вариант Карреры, который может пройти во второй раз. Потому что Массимо выступал на высоком уровне в «Ювентусе», был классным футболистом. Трудился в тренерском штабе туринцев – а это многое значит. Думаю, что главный вопрос применительно к Рианчо – останется он или нет после назначения нового главного тренера.

Может ли Черчесов совмещать посты главного тренера в сборной и в «Спартаке»? Не вижу смысла обсуждать, потому что это просто невозможно.

Кононов? Я трудился с Олегом Георгиевичем полгода как помощник, мнение о нем как о специалисте сложилось. Но прошло уже почти три года, тренеры развиваются, прибавляют. Думаю, что он, наверное, поменялся – это точно не тот Кононов, который работал в «Краснодаре».