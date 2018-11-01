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Шалимов: «Рианчо? Вообще не знаю, кто это»

01 ноября 2018, 09:57

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов признался, что ничего не знает о Рауле Рианчо, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых».

Вообще не знаю, кто это. Не думаю, что это вариант Карреры, который может пройти во второй раз. Потому что Массимо выступал на высоком уровне в «Ювентусе», был классным футболистом. Трудился в тренерском штабе туринцев – а это многое значит. Думаю, что главный вопрос применительно к Рианчо – останется он или нет после назначения нового главного тренера.

Может ли Черчесов совмещать посты главного тренера в сборной и в «Спартаке»? Не вижу смысла обсуждать, потому что это просто невозможно.

Кононов? Я трудился с Олегом Георгиевичем полгода как помощник, мнение о нем как о специалисте сложилось. Но прошло уже почти три года, тренеры развиваются, прибавляют. Думаю, что он, наверное, поменялся – это точно не тот Кононов, который работал в «Краснодаре».

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
01 ноября 2018 в 22:17
Про Кононова тактично увильнул, редиска,) Видимо, Олег действительно хороший и дотошный тренер
-Хостинский-
-Хостинский-
01 ноября 2018 в 14:28, ред.
Рианчо а кто такой Шалимов?
А хрен его знает, алкаш какой то
Георгий Додонов
Георгий Додонов
01 ноября 2018 в 12:45
Точно.
Байкал-38
Байкал-38
01 ноября 2018 в 12:14
Я все твои клоны в игнор загоняю, что бы ты если захочешь мне ответить, замучился бы не заигноренный акк искать. От меня не убудет, а тебе заморочки!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Faustello (комментарий удален) (раскрыть)
01 ноября 2018 в 12:10
В смысле он не за неё заступается, а о себе беспокоиться, так, что ли?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Faustello (комментарий удален) (раскрыть)
01 ноября 2018 в 12:06
Там друг Tahiti пришёл разбираться, лучше со своей бабой разобрался бы, которая неприличные вопросы мужикам задаёт, заигрывает!!!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
01 ноября 2018 в 11:28
Рианчо в хлеву с похмелья: "Божечьки, как я здесь оказался?!!!"
ДСА
ДСА
01 ноября 2018 в 11:28
Похоже Шалимов сам метит в Спартак.
Байкал-38
Байкал-38 ответ FROLL 001 (раскрыть)
01 ноября 2018 в 11:16
Тебе, что Tahiti поспать предлагает? Откровенная бабенция!!!
Байкал-38
Байкал-38
01 ноября 2018 в 11:14
Короче встретились как то Шалимов и Рианчо и началось: А ты кто такой? А ты кто такой? А ты сам то кто такой? Да ладно я, а ты то кто такой?.............
Мимо проходящий человек: " Да Вы оба никто"
Leha-ha50
Leha-ha50
01 ноября 2018 в 11:03
Шалимов: «Рианчо? Вообще не знаю, кто это»
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А ты ему письмо напиши, так и познакомитесь!!!
blitz
blitz
01 ноября 2018 в 10:19
Рианчо, Каррера - одного поля ягода - просто физруки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
01 ноября 2018 в 10:04
Шалимов совсем деревня и даже не стесняется
FROLL 001
FROLL 001
01 ноября 2018 в 10:01
Для справки Шалимову. Рианчо это зам зама физрука. В общем уровень Спартака. Гыгыгы
Гость
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