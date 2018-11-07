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Черчесов встретился с Анри

07 ноября 2018, 15:43

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с главным тренером «Монако» Тьерри Анри.

«С Тьерри Анри. Запланированная встреча на базе „Монако“ на следующий день после игры с „Брюгге“», — подписана фотография в Инстаграме Черчесова.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
07 ноября 2018 в 19:44
Черчесов то получше тренер чем Анри будет но у француза еще все впереди.
самуил кац 1
самуил кац 1
07 ноября 2018 в 19:08
Анри от этой встречи до сих пор отойти не может ! " Какая глыба ! Какой матерый человечище - этот лысый *** с усами ! Жаль, фамилию забыл" !
Caniggia
Caniggia
07 ноября 2018 в 18:37
И смысл этой встречи с Анри? Съездить в дорогущий город и пофоткаться с легендой?
КЭТиК
КЭТиК
07 ноября 2018 в 16:16
Черчесов: "Угробил Головина?"
Анри: "Да!" (и улыбается).
161регион
161регион
07 ноября 2018 в 16:12
Черчес выпросил селфи)))
Klаsse
Klаsse
07 ноября 2018 в 16:10
договорились, что гловоген зимой в аренду в оренбург едет)))
Mark Luik
Mark Luik
07 ноября 2018 в 15:51
Анри легенда Арсенала , надеюсь получиться в Монако все хорошо , удачи ему )
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