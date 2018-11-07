Черчесов встретился с Анри

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с главным тренером «Монако» Тьерри Анри.
«С Тьерри Анри. Запланированная встреча на базе „Монако“ на следующий день после игры с „Брюгге“», — подписана фотография в Инстаграме Черчесова.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с главным тренером «Монако» Тьерри Анри.
«С Тьерри Анри. Запланированная встреча на базе „Монако“ на следующий день после игры с „Брюгге“», — подписана фотография в Инстаграме Черчесова.
Анри: "Да!" (и улыбается).
Анри: "Да!" (и улыбается).