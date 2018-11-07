Черчесов встретился с Анри

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07 ноября 2018, 15:43

Главный тренер сборной России встретился с главным тренером «Монако» .

«С Тьерри Анри. Запланированная встреча на базе „Монако“ на следующий день после игры с „Брюгге“», — подписана фотография в Инстаграме Черчесова.

