Марсьяль вызван в сборную Франции

Тренерский штаб сборной Франции огласил заявку на поединок Лиги Наций с Нидерландами (16 ноября) и товарищеский матч с Уругваем (20 ноября). В команду вернулся форвард МЮ Антони Марсьяль, пропустивший ЧМ-2018.
Вратари: Альфонс Ареоля (ПСЖ), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);
Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Адиль Рами («Марсель»), Мамаду Сако («Кристал Пэлас»), Джибриль Сидибе («Монако»), Рафаэль Варан («Реал»);
Полузащитники: Нголо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Тангай Н'Домбеле («Лион»), Стивен Н'Зонзи («Рома»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»);
Нападающие: Усман Дембеле («Барселона»), Набиль Фекир («Лион»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флориан Товен («Марсель»).