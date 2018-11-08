Марсьяль вызван в сборную Франции

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08 ноября 2018, 17:46

Тренерский штаб сборной Франции огласил заявку на поединок Лиги Наций с Нидерландами (16 ноября) и товарищеский матч с Уругваем (20 ноября). В команду вернулся форвард МЮ Антони Марсьяль, пропустивший ЧМ -2018.

Вратари: Альфонс Ареоля ( ПСЖ ), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Преснель Кимпембе ( ПСЖ ), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Адиль Рами («Марсель»), Мамаду Сако («Кристал Пэлас»), Джибриль Сидибе («Монако»), Рафаэль Варан («Реал»);

Полузащитники: Нголо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Тангай Н'Домбеле («Лион»), Стивен Н'Зонзи («Рома»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Усман Дембеле («Барселона»), Набиль Фекир («Лион»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе ( ПСЖ ), Флориан Товен («Марсель»).

Ранее французы обыграли Германию в матче Лиги Наций.