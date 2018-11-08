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Марсьяль вызван в сборную Франции

08 ноября 2018, 17:46

Тренерский штаб сборной Франции огласил заявку на поединок Лиги Наций с Нидерландами (16 ноября) и товарищеский матч с Уругваем (20 ноября). В команду вернулся форвард МЮ Антони Марсьяль, пропустивший ЧМ-2018.

Вратари: Альфонс Ареоля (ПСЖ), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Адиль Рами («Марсель»), Мамаду Сако («Кристал Пэлас»), Джибриль Сидибе («Монако»), Рафаэль Варан («Реал»);

Полузащитники: Нголо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Тангай Н'Домбеле («Лион»), Стивен Н'Зонзи («Рома»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Усман Дембеле («Барселона»), Набиль Фекир («Лион»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Флориан Товен («Марсель»).

Ранее французы обыграли Германию в матче Лиги Наций.
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Все комментарии
рус фан
рус фан
09 ноября 2018 в 00:08
Мбаппе и Мартиаль могут превзойти Анри, Трезеге в игровом и кубковом плане.
рус фан
рус фан ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
09 ноября 2018 в 00:06
А Гризман как же, ведь не так еще и немолод.
En Sabah Nur
En Sabah Nur
08 ноября 2018 в 18:44, ред.
А когда вызовут Ляпорта? Какого то там Сако из КП вызывают в сборную а Ляпорта нет)))))) Бред.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
08 ноября 2018 в 18:03
Дешам должен наигрывать тройку Мбаппе, Дембеле ,Марсьяль
Гость
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