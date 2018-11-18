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«Манчестер Сити» не собирается уступать Де Йонга «Барселоне»

18 ноября 2018, 17:45

«Манчестер Сити» нацелен летом подписать полузащитника «Аякса» Френки Де Йонга, которым интересуется «Барселона». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в услугах 21-летнего хавбека. 

По слухам, «Манчестер Сити» готов заплатить за Де Йонга 61 миллион фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988 ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
19 ноября 2018 в 18:42
Так и будет ходить.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
19 ноября 2018 в 18:41
Так вы сначала авторитет наживите а потом видно будет.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответ allemz (раскрыть)
19 ноября 2018 в 18:40
Вас никто спрашивать не будет, выбирает игрок и тут выбор очевиден, особенно после того как барса выбьет мс из лч.
allemz
allemz ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
19 ноября 2018 в 00:12
Причем здесь Барса? Я про историю Манчестер Сити.
Игроки: Сэр Мэтт Басби, Фрэнсис Ли, Берт Траутманн, Рёслер, Саммерби, Джо Корриган, Пол Лейк, Нил Куинн, Алекс Уильямс.. Остальных нет смысла перечислять, ибо вы их вряд ли могли знать.
рус фан
рус фан
18 ноября 2018 в 23:01
За хорошими опорниками после покупки Канте за рекордные для этой позиции деньги, сейчас начнется настоящая борьба, 62 млн нормальная цена за этот талант, вон Лацио своего Минко-Савича за такие деньги не отдала считают что станет дороже.
allemz
allemz ответ DoctorDrobovik (раскрыть)
18 ноября 2018 в 21:53
Типичный барсук!)
DoctorDrobovik
DoctorDrobovik ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
18 ноября 2018 в 21:36
У МС нет истории!!!!,клуб середняк,невтяные деньги это не показатель!!!. Очнитесь!
allemz
allemz ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
18 ноября 2018 в 21:07
Незнание истории не говорит об ее отсутствии, как писал один юзер. Клубу 138 лет и вы думаете, что у него нет истории?

Ладно еще некоторые барсаглоры не знают, но вы то должны знать.
allemz
allemz ответ kiendjin (комментарий удален) (раскрыть)
18 ноября 2018 в 18:53
Прикольно.
Барса скупает всех и вся, а отдачи никакой.
Вон Дембеле и Малком заиграть не могут.
Де Йонгу прогрессировать нужно, а не лавку каталонскую полировать.
DoctorDrobovik
DoctorDrobovik
18 ноября 2018 в 18:29
Если уйдёт Гвардиола и он уйдет ! МС не конкурент Барселоне!
allemz
allemz
18 ноября 2018 в 18:06
Правильно.
Де Йонг сможет заменить Ферну и закрыть позицию на долгие годы.
Он сверхталантлив. Нельзя его отдавать Барсе.
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