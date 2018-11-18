«Манчестер Сити» не собирается уступать Де Йонга «Барселоне»

«Манчестер Сити» нацелен летом подписать полузащитника «Аякса» Френки Де Йонга, которым интересуется «Барселона». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в услугах 21-летнего хавбека.
По слухам, «Манчестер Сити» готов заплатить за Де Йонга 61 миллион фунтов стерлингов.
Игроки: Сэр Мэтт Басби, Фрэнсис Ли, Берт Траутманн, Рёслер, Саммерби, Джо Корриган, Пол Лейк, Нил Куинн, Алекс Уильямс.. Остальных нет смысла перечислять, ибо вы их вряд ли могли знать.
Игроки: Сэр Мэтт Басби, Фрэнсис Ли, Берт Траутманн, Рёслер, Саммерби, Джо Корриган, Пол Лейк, Нил Куинн, Алекс Уильямс.. Остальных нет смысла перечислять, ибо вы их вряд ли могли знать.
Ладно еще некоторые барсаглоры не знают, но вы то должны знать.
Ладно еще некоторые барсаглоры не знают, но вы то должны знать.
Барса скупает всех и вся, а отдачи никакой.
Вон Дембеле и Малком заиграть не могут.
Де Йонгу прогрессировать нужно, а не лавку каталонскую полировать.
Барса скупает всех и вся, а отдачи никакой.
Вон Дембеле и Малком заиграть не могут.
Де Йонгу прогрессировать нужно, а не лавку каталонскую полировать.
Де Йонг сможет заменить Ферну и закрыть позицию на долгие годы.
Он сверхталантлив. Нельзя его отдавать Барсе.
Де Йонг сможет заменить Ферну и закрыть позицию на долгие годы.
Он сверхталантлив. Нельзя его отдавать Барсе.