Маротта приступил к работе в «Интере»

вчера, 20:30

Бывший гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта уже приступил к работе в «Интере».

Официально «нерадзурри» пока не объявляли о назначении, однако сегодня Маротта прибыл на собрание лиги вместе с руководителями команды на клубном автомобиле «Интера», что свидетельствует о том, что Беппе уже начал работать.

По слухам, Маротта будет получать 3 млн евро в год, а его договор будет рассчитан на 3 сезона.