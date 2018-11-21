Маротта приступил к работе в «Интере»

Бывший гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта уже приступил к работе в «Интере».
Официально «нерадзурри» пока не объявляли о назначении, однако сегодня Маротта прибыл на собрание лиги вместе с руководителями команды на клубном автомобиле «Интера», что свидетельствует о том, что Беппе уже начал работать.
По слухам, Маротта будет получать 3 млн евро в год, а его договор будет рассчитан на 3 сезона.
Он уже работает в этом направлении - хочет донного СМСа притащить и турка-ноунейма. )
Он уже работает в этом направлении - хочет донного СМСа притащить и турка-ноунейма. )
Теперь будут косого между булок выцеловывать?
Теперь будут косого между булок выцеловывать?