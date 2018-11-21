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Маротта приступил к работе в «Интере»

вчера, 20:30

Бывший гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта уже приступил к работе в «Интере».

Официально «нерадзурри» пока не объявляли о назначении, однако сегодня Маротта прибыл на собрание лиги вместе с руководителями команды на клубном автомобиле «Интера», что свидетельствует о том, что Беппе уже начал работать.

По слухам, Маротта будет получать 3 млн евро в год, а его договор будет рассчитан на 3 сезона.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
   285 / 787
вчера в 23:44
Да уж
juvenale
juvenale ответил allemz
   136 / 787
вчера в 22:52
Зря Аньелли по76ся с ним, топ-специалиста 94рали. Интер при нем будет еще быстрее прогрессировать. У Интера так-то линия защиты очень крутая, нападение тоже топ + хорошая скамейка, но вот с полузащитой беда, а самое 31евое - Мистер "бесполезный ватокат" Спаллетти. Ну ничего, Маротта сольет ненужный шлак и купит топарей в полузащиту, ну и желательно тренера нормального подписать, вот тогда у них и попрет.
все решал паратичи....главное что он остался,а косой старпер окончательно добьет картон
773sergeytank
773sergeytank ответил Великий Князь
   493 / 787
вчера в 22:48
Чёта Интеристов не видать. Аха-ха)
Они ещё не определились, траур у них или праздник.
allemz
allemz
   18 / 787
вчера в 22:05
Зря Аньелли по76ся с ним, топ-специалиста 94рали. Интер при нем будет еще быстрее прогрессировать. У Интера так-то линия защиты очень крутая, нападение тоже топ + хорошая скамейка, но вот с полузащитой беда, а самое 31евое - Мистер "бесполезный ватокат" Спаллетти. Ну ничего, Маротта сольет ненужный шлак и купит топарей в полузащиту, ну и желательно тренера нормального подписать, вот тогда у них и попрет.
Великий Князь
Великий Князь
   3 / 787
вчера в 21:56
Чёта Интеристов не видать. Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь ответил allemz
   3 / 787
вчера в 21:49
С Мароттой Интер станет еще сильнее, а это значит, что конкуренцию в Сериале еще можно будет "возродить".
Либо с интерком косой станет ещё слабее. Аха-ха)
allemz
allemz
   18 / 787
вчера в 21:33
С Мароттой Интер станет еще сильнее, а это значит, что конкуренцию в Сериале еще можно будет "возродить".
juvenale
juvenale
   136 / 787
вчера в 21:25
косой кусок г теперь вслед за асамоа испачкал себя в этом дрме и уничтожил все хорошее,что у него было...ну что ж побольше тебе стурар и джакеринь
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   91 / 787
вчера в 21:18
человек из Ювентуса теперь будет рулить в говнинтере. Посмотреть бы на лица обиженных глориков миланского днища)))
Великий Князь
Великий Князь ответил 773sergeytank
   3 / 787
вчера в 20:46
Давай косой, за три сезона как раз выведешь интер в Серию D и можно обратно в Турин возвращаться.
Аха-ха)
Он уже работает в этом направлении - хочет донного СМСа притащить и турка-ноунейма. )
773sergeytank
773sergeytank
   493 / 787
вчера в 20:42
Давай косой, за три сезона как раз выведешь интер в Серию D и можно обратно в Турин возвращаться.
Великий Князь
Великий Князь
   3 / 787
вчера в 20:40
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