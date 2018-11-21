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Клубы АПЛ отказались ужесточать лимит на легионеров

вчера, 22:49

Клубы АПЛ не поддержали предложение Футбольной ассоциации Англии (FA) о сокращении количества легионеров в составах команд после выхода Великобритании из Европейского союза.

FA планировала урезать количество иностранных футболистов в заявках клубов с 17 до 13, однако команды лиги посчитали, что усиление лимита на легионеров не скажется в позитивном ключе на выступлениях сборной Англии, поэтому в такой мере нет смысла. 

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   139 / 787
сегодня в 00:34
У нас тоже нужно ослабить.
Пусть обладателей российских паспортов станет меньше.
Слишком дорого они обходятся, да и играть не хотят.
Nafnafik
Nafnafik
   33 / 787
сегодня в 00:24
Оттого у них и чемпионат сильнее.
dzvinka
dzvinka
   45 / 787
вчера в 23:40
и правильно сделали, играть должны лучшие, а не паспорты. Ведь в том числе благодаря такому гибкому лимиту АПЛ и стала самой сильной лигой в мире. Мое мнение - лимит набо убрать совсем, во всех лигах всех стран, оставить его разво что лишь на детско-юношеском уровне, до 18 лет к примеру, и то не факт.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   482 / 787
вчера в 23:16
еще бы, англию красят как раз иностранцы
Thierry Daniel Henry
Thierry Daniel Henry
   66 / 787
вчера в 23:08
Правильно сделали, что отказались ужесточать лимит на легионеров.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   250 / 787
вчера в 22:54
Жаль мутко не в Англии работает. Он бы на чистым английском объяснил им все божественные способности лимита! Гы-гы
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