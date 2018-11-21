Клубы АПЛ отказались ужесточать лимит на легионеров

вчера, 22:49

Клубы АПЛ не поддержали предложение Футбольной ассоциации Англии (FA) о сокращении количества легионеров в составах команд после выхода Великобритании из Европейского союза.

FA планировала урезать количество иностранных футболистов в заявках клубов с 17 до 13, однако команды лиги посчитали, что усиление лимита на легионеров не скажется в позитивном ключе на выступлениях сборной Англии, поэтому в такой мере нет смысла.