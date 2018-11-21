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Прокуратура конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо

вчера, 21:51

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо продолжает идти по полосе неудач. Вслед за изъятием паспорта Роналдиньо лишился еще и трех дорогих автомобилей, принадлежащих его семье.

Два автомобиля марки BMW и один Mercedes-Benz сегодня были конфискованы из резиденции бразильца. Также приставы забрали ценную картину художника Андре Берардо.

Роналдиньо должен выплатить штраф за экологический ущерб при строительстве своего института в южной зоне Порту-Алегри. При возведении института был поврежден лес.

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   123 / 787
сегодня в 03:00
Жесть.
Чингачгук
Чингачгук
   36 / 787
сегодня в 00:25
Когда наша прокуратура глушаковым займется, а заодно и фердуном.
Nafnafik
Nafnafik ответил Lucho Gonzalez
   33 / 787
вчера в 22:16
У пупсиков давно пора конфисковать весь бромонтан, тогда то они точно вылетят в региональную лигу
Пупсики бромантан кокаином заменят, у них же Ерема есть.
Doping87
Doping87
   142 / 787
вчера в 22:05
Строго у них. "лес повредил, паспорт забрали..." У нас бы максимум в питомнике деревья посадил.
Apsny
Apsny
   174 / 787
вчера в 22:04
Безалаберность, разгильдяйство.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   299 / 787
вчера в 22:01
Мдаааа, докатился Рони((
Олeневод
Олeневод ответил Lucho Gonzalez
   229 / 787
вчера в 21:57
У пупсиков давно пора конфисковать весь бромонтан, тогда то они точно вылетят в региональную лигу
А ведь Запор точно пупсы слямзили , надо расформировать к-б недоразумение
Олeневод
Олeневод
   229 / 787
вчера в 21:55
69 буду у меня Запорожец конфисковали , теперь вместе с конфискователями ищем
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   247 / 787
вчера в 21:54
У пупсиков давно пора конфисковать весь бромонтан, тогда то они точно вылетят в региональную лигу
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