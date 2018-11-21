Прокуратура конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо

вчера, 21:51

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо продолжает идти по полосе неудач. Вслед за изъятием паспорта Роналдиньо лишился еще и трех дорогих автомобилей, принадлежащих его семье.

Два автомобиля марки BMW и один Mercedes-Benz сегодня были конфискованы из резиденции бразильца. Также приставы забрали ценную картину художника Андре Берардо.

Роналдиньо должен выплатить штраф за экологический ущерб при строительстве своего института в южной зоне Порту-Алегри. При возведении института был поврежден лес.