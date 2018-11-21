Уткин: «Уволили с Первого канала после звонка из администрации президента»

Российский комментатор Василий Уткин рассказал, почему его уволили с Первого канала по ходу чемпионата мира в России.
Не люблю ситуации, когда с тобой что-то произошло без твоего участия, а тебе это надо объяснять. Каким-то людям не понравилось, что я работаю на Первом канале, и они сделали так, чтобы я там не работал. Звоночек был, что там говорить.
Знаю людей, которые звонили. Это высокопоставленный сотрудник администрации президента. Но нет смысла относиться к нему как к врагу. Он функция.
Ну мундиале Уткин отработал матч Португалия - Испания (3:3), после чего больше в эфире не появлялся.
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......а я трубку не снял, я сбросил!!!
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......а я трубку не снял, я сбросил!!!
А про его "обьективность" улыбнуло, особенно в матчах Зенита.
А про его "обьективность" улыбнуло, особенно в матчах Зенита.
Наверняка Канделаки приложила свои усилия.
Наверняка Канделаки приложила свои усилия.
Пусть лучше скажет, кто приказал убрать орлова?
Пусть лучше скажет, кто приказал убрать орлова?
путинский режим во всей красе.
Всех неугодных кремлёвской коммуналке давят на корню.
путинский режим во всей красе.
Всех неугодных кремлёвской коммуналке давят на корню.