Уткин: «Уволили с Первого канала после звонка из администрации президента»

Российский комментатор Василий Уткин рассказал, почему его уволили с Первого канала по ходу чемпионата мира в России.

Не люблю ситуации, когда с тобой что-то произошло без твоего участия, а тебе это надо объяснять. Каким-то людям не понравилось, что я работаю на Первом канале, и они сделали так, чтобы я там не работал. Звоночек был, что там говорить.

Знаю людей, которые звонили. Это высокопоставленный сотрудник администрации президента. Но нет смысла относиться к нему как к врагу. Он функция.