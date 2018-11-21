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Уткин: «Уволили с Первого канала после звонка из администрации президента»

вчера, 17:43

Российский комментатор Василий Уткин рассказал, почему его уволили с Первого канала по ходу чемпионата мира в России.

Не люблю ситуации, когда с тобой что-то произошло без твоего участия, а тебе это надо объяснять. Каким-то людям не понравилось, что я работаю на Первом канале, и они сделали так, чтобы я там не работал. Звоночек был, что там говорить.

Знаю людей, которые звонили. Это высокопоставленный сотрудник администрации президента. Но нет смысла относиться к нему как к врагу. Он функция.

Ну мундиале Уткин отработал матч Португалия - Испания (3:3), после чего больше в эфире не появлялся.

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Все комментарии
амурец
амурец
   50 / 787
сегодня в 02:51
и правильно сделали
Mangur
Mangur
   152 / 787
сегодня в 01:14
Уткин решил свалить в эмиграцию.? Как и Паша Шехтман Уткин защищал Химкинский лес и стал диссидентом?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил вячеслав остапенко
   75 / 787
вчера в 23:20
Я считаю это не правильно увольнять по звонку Уткина
А что, Уткина уволили по его же звонку?
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 787
вчера в 22:01
Звоночек был, что там говорить.....
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
......а я трубку не снял, я сбросил!!!
makerdream
makerdream ответил Гавроша
   218 / 787
вчера в 21:38
У орлова дикция наилучшая, и он очень объективен. Если не знают за кого он, то по комментариям ни за что не догадаются, в отличии от московских, которые откровенно глорят за спартак.
ага: берюзово лазурные да берюзово лазурные..
makerdream
makerdream ответил Так Себе Аналитик
   218 / 787
вчера в 21:36
Не очень люблю Уткина, но нынешние комментаторы Матч-ТВ и их каналов - это просто сборище бездарей, приживальщиков у Канделаки. Все эти Геничи и Арустамяны это просто отрыжка профессии, у них ни адекватности, ни своего стиля нет. Я уж не говорю про Шмурновых и следующую волну уже даже банально косноязычных собратьев.
ну так они и до канделаки там были на плюсах... и генич и нобель... болото еще то. Кстати понравился коментатор на матче турция украина. Хорошо знает всех игроков -есть что рассказать что про турецких что про украинских.. А не толочь в ступе и неправильно называть фамилии как это обычно происходит на каналах матч в последнее время.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   140 / 787
вчера в 21:25
Не очень люблю Уткина, но нынешние комментаторы Матч-ТВ и их каналов - это просто сборище бездарей, приживальщиков у Канделаки. Все эти Геничи и Арустамяны это просто отрыжка профессии, у них ни адекватности, ни своего стиля нет. Я уж не говорю про Шмурновых и следующую волну уже даже банально косноязычных собратьев.
RIR68
RIR68
   105 / 787
вчера в 20:47
ха-ха!!! где-то я уже это слышал. Валере вернуть Быстрова тоже приказали голоса)))
Mi6
Mi6
   391 / 787
вчера в 20:35
Какая дикость
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
   396 / 787
вчера в 20:31
ему давно не место в комментаторах, в обозревателях ещё можно, иногда может "сморозить" остроту
S010386A
S010386A
   443 / 787
вчера в 20:30
уткин это не комментатор, скорее дегустатор
АНИЩ
АНИЩ ответил BESTjuventus10
   564 / 787
вчера в 20:23
по сравнению с теми убогими комментаторами, которые сейчас вещают на росс.телевидении, Уткин просто таки магистр своего дела. По сути кроме Розанова и Стогниенко там сидят профаны и тупни, которые даже фамилии футболистов выговорить не могут или вообще их не знают.
Розанов тоже не айс, и он тоже как раз некоторые фамилии выговорить не может, в частности Алдервейрелда
Ravshan878
Ravshan878
   23 / 787
вчера в 20:20
Значит причины увольнений бегемота УТКИНА по делу. ))Не хочу истории возвращается. ) Он сам себе кислород закрыл.
Jum13
Jum13 ответил Nafnafik
   8 / 787
вчера в 20:18
Вася катастрофически некомпетентен в футболе, после филологического факультета педагогического института.
Маленькое добавление - в прямом эфире. Смотрю его канал на ю-тубе - вот честно, совсем другой человек
Apsny
Apsny
   174 / 787
вчера в 20:16
Ныне ни о чем комментаторы.
Nafnafik
Nafnafik ответил Jum13
   33 / 787
вчера в 20:16
А то что было бы? Ах да - "наши деды сидели!!!", солженицын-стайл )))
Вася катастрофически некомпетентен в футболе, после филологического факультета педагогического института.
Jum13
Jum13 ответил Алсидес Гиджиев
   8 / 787
вчера в 19:49
Радуйся, Уася, что не 37-й на дворе
А то что было бы? Ах да - "наши деды сидели!!!", солженицын-стайл )))
Jum13
Jum13 ответил galem72
   8 / 787
вчера в 19:48
"...позвонил высокопоставленный сотрудник администрации президента..." путинский режим во всей красе. Всех неугодных кремлёвской коммуналке давят на корню.
Да-да - это всё кровавый режим, а не бездарный горящий комментатор
NGY
NGY ответил Гавроша
   69 / 787
вчера в 19:47
Таких как уткин вообще нельзя пускать на телевидение, удивительно как он туда пробрался. Пусть лучше скажет, кто приказал убрать орлова?
Вот как раз таки и Орлова вашего и нельзя допускать комментировать матчи.
А про его "обьективность" улыбнуло, особенно в матчах Зенита.
инвайт
инвайт ответил Гавроша
   6 / 787
вчера в 19:43
У орлова дикция наилучшая, и он очень объективен. Если не знают за кого он, то по комментариям ни за что не догадаются, в отличии от московских, которые откровенно глорят за спартак.
Спасибо, поржал :)))
NGY
NGY
   69 / 787
вчера в 19:43
Уроды. Убрать одного из самых лучших комментаторов России.

Наверняка Канделаки приложила свои усилия.
Гавроша
Гавроша ответил инвайт
   30 / 787
вчера в 19:42
А Орлова можно допускать? Для диктора дикция важнейшее дело, а этот фамилии произнести даже не может, не говоря о том, что у него знаний футбольных нет даже для комментария ФНЛ.
У орлова дикция наилучшая, и он очень объективен. Если не знают за кого он, то по комментариям ни за что не догадаются, в отличии от московских, которые откровенно глорят за спартак.
navigators
navigators ответил galem72
   685 / 787
вчера в 19:39
"...позвонил высокопоставленный сотрудник администрации президента..." путинский режим во всей красе. Всех неугодных кремлёвской коммуналке давят на корню.
Да ладно, Вася на жертву политических репрессий никак не тянет. Максимум на жертву фаст-фуда.
инвайт
инвайт ответил Гавроша
   6 / 787
вчера в 19:36
Таких как уткин вообще нельзя пускать на телевидение, удивительно как он туда пробрался. Пусть лучше скажет, кто приказал убрать орлова?
А Орлова можно допускать? Для диктора дикция важнейшее дело, а этот фамилии произнести даже не может, не говоря о том, что у него знаний футбольных нет даже для комментария ФНЛ.
инвайт
инвайт
   6 / 787
вчера в 19:33
За это же погнали и Лёню Слуцкого, кто же виноват, что вы такие бестолковые и не можете запомнить, что фамилию Наваль...кхм...ну, что какую-то фамилию нельзя произносить :)
Гавроша
Гавроша
   30 / 787
вчера в 19:28
Таких как уткин вообще нельзя пускать на телевидение, удивительно как он туда пробрался.

Пусть лучше скажет, кто приказал убрать орлова?
tuman960
tuman960
   242 / 787
вчера в 19:23
Уткин ,а может жрать надо меньше,а то в кресло уже не вмещаешься и от дискомфорта бред несёшь!!!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   42 / 787
вчера в 19:18
Радуйся, Уася, что не 37-й на дворе
galem72
galem72 ответил Groove000
   121 / 787
вчера в 19:10
Стогниенко вообще мало заметен в последнее время. Помню, как он на России 2 матчи АПЛ комментировал.. Это было круто)
Стога, Неценко и Трушечкин — классные комментаторы были на Р2.
galem72
galem72
   121 / 787
вчера в 19:08
"...позвонил высокопоставленный сотрудник администрации президента..."

путинский режим во всей красе.
Всех неугодных кремлёвской коммуналке давят на корню.
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