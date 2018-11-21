Бышовец: «С Чаловым можно связывать будущее сборной»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о том, почему Станислав Черчесов не выпустил Федора Чалова на поле в матче Лиги Наций со Швецией (0:2).

Это всё-таки прерогатива главного тренера решать такие вопросы. У нас нет возможности оценить эту ситуацию, мы не находимся в команде, чтобы оценить, в каком состоянии находится Чалов. Конечно, он перспективный игрок. С ним можно связывать будущее сборной.