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Бышовец: «С Чаловым можно связывать будущее сборной»

вчера, 16:48
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция2 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о том, почему Станислав Черчесов не выпустил Федора Чалова на поле в матче Лиги Наций со Швецией (0:2).

Это всё-таки прерогатива главного тренера решать такие вопросы. У нас нет возможности оценить эту ситуацию, мы не находимся в команде, чтобы оценить, в каком состоянии находится Чалов. Конечно, он перспективный игрок. С ним можно связывать будущее сборной.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответил Алексей Коротеев
   51 / 787
вчера в 23:26
Умник , а ничего поумнее ,блин ,не придумал ? Была бы хоть какая-то возможность и лет поменьше ,свалил бы не задумываясь и с тобой бы не посоветовался ! ))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил SHMEL
       133 / 787
    вчера в 23:04
    Так вали из этой страны,раз здесь все так плохо...
    Умник , а ничего поумнее ,блин ,не придумал ? Была бы хоть какая-то возможность и лет поменьше ,свалил бы не задумываясь и с тобой бы не посоветовался ! ))
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       223 / 787
    вчера в 22:01
    Ага будующее только один игру не сделаешь
    VV V
    VV V
       210 / 787
    вчера в 21:36
    Сразу видно умного и воспитанного человека (Бышовец) !
    SHMEL
    SHMEL ответил Алексей Коротеев
       51 / 787
    вчера в 21:07
    Во ,уже корону на него напялили !!!! Ничего ещё не сотворил , а с него уже картины пишут ???!!! Ну и народец ..овённенький в этой стране !!!!! ))))
    Так вали из этой страны,раз здесь все так плохо...
    SHMEL
    SHMEL
       51 / 787
    вчера в 21:04
    Конечно же лучше наигрывать перспективного молодого Ари,чем бесперспективного старпёра Чалова...Браво Стасик!
    Mi6
    Mi6
       391 / 787
    вчера в 20:36
    Все понимают, кроме Усача
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       133 / 787
    вчера в 19:41
    Во ,уже корону на него напялили !!!! Ничего ещё не сотворил , а с него уже картины пишут ???!!! Ну и народец ..овённенький в этой стране !!!!! ))))
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       123 / 787
    вчера в 18:45
    Если бы все было так просто.
    VIPded
    VIPded
       65 / 787
    вчера в 17:58
    ...если усатый ему адаптацию лет на 10 не растянет...(((
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил ziborock
       173 / 787
    вчера в 17:46
    Причем здесь Денников и Базелюк???Каждый игрок это отдельная история.Я понимаю,что ненависть к ЦСКА затмевает Вам глаза,но все же,зачем бред писать...!!!
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Ruslik1982
       173 / 787
    вчера в 17:45
    А Кержаков,а Бесчастных???Тоже на пару сезонов???На Соккер зайдешь,настроение местные "знатоки" поднимут и то хорошо....
    drug01
    drug01
       81 / 787
    вчера в 17:31
    Не надо спешить!!!!
    cska plus
    cska plus
       1 / 787
    вчера в 17:21
    Чалов воспитанник великого клуба поэтому он будущее нашего футбола.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       12 / 787
    вчера в 17:13
    Смолов - прошлое нашей сборной...
    Ари - настоящее....
    Чалов - будущее....

    )))
    AfrikSimon
    AfrikSimon
       56 / 787
    вчера в 17:10
    О каком будущем он говорит?
    ziborock
    ziborock ответил AgentART
       35 / 787
    вчера в 17:10
    С Чаловым можно, но без черчесова и спартачей.
    В последних двух играх сборной играл лишь один Спартаковец, зато коней, а особенно лазурных - выше крыши! Итог: 0 забитых, 5 пропущенных!
    В последней выигранной игре Спартаковцев было всего на одного больше, и всего то 2 коня и потора лазурного! Итог:
    РОССИЯ - ТУРЦИЯ 2:0
    ziborock
    ziborock
       35 / 787
    вчера в 17:03
    Да был уже и Щенников и Базелюк с которыми сязывали будущее...а с одним и будущее Монако связали!
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       134 / 787
    вчера в 16:59
    ни с кем в России никогда нельзя было связывать будущее сборной, все напы что были - на 1-2 сезона. разве что Валера был звезда
    AgentART
    AgentART
       29 / 787
    вчера в 16:59
    С Чаловым можно, но без черчесова и спартачей.
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