Бышовец: «С Чаловым можно связывать будущее сборной»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о том, почему Станислав Черчесов не выпустил Федора Чалова на поле в матче Лиги Наций со Швецией (0:2).
Это всё-таки прерогатива главного тренера решать такие вопросы. У нас нет возможности оценить эту ситуацию, мы не находимся в команде, чтобы оценить, в каком состоянии находится Чалов. Конечно, он перспективный игрок. С ним можно связывать будущее сборной.
Все неудачники болеют свиной болезнью...
Все неудачники болеют свиной болезнью...
Ари - настоящее....
Чалов - будущее....
)))
Ари - настоящее....
Чалов - будущее....
)))
В последней выигранной игре Спартаковцев было всего на одного больше, и всего то 2 коня и потора лазурного! Итог:
РОССИЯ - ТУРЦИЯ 2:0
В последней выигранной игре Спартаковцев было всего на одного больше, и всего то 2 коня и потора лазурного! Итог:
РОССИЯ - ТУРЦИЯ 2:0