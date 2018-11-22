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Перес начал искать замену Модричу

сегодня, 11:10

По данным из испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес начал искать замену для полузащитника Луки Модрича

Хорватский футболист на протяжении нескольких последних лет был ключевым игроком команды. Однако теперь в «Реале» решили омолодить состав, а потому 33-летнему Модричу не будет предложен новый контракт. Действующий договор игрока истекает в 2020 году.

Ожидается, что Модрич продолжит свою карьеру в Италии. А ему на замену придет хавбек «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен

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Все комментарии
NOVA
NOVA
   252 / 783
сегодня в 15:00
жаль годы идут!!
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Kavaro
   110 / 783
сегодня в 13:40
Эриксен это как раз тот кто сможет заменить Модрича. Года через 3-4 центр поля Эриксен-Ковачич-Себальос будет так же наводить ужас на соперников, как и Каз-Модрич-Кроос.
Сомневаюсь, что Ковачича вернут.
А Модрич скорее всего уйдет летом.
Don fagot
Don fagot
   56 / 783
сегодня в 12:33
Бери Квинси, стабильно отгружает Нойеру и прочим дыркинфеям
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 783
сегодня в 12:13
Эриксен в курсе?
Kavaro
Kavaro
   393 / 783
сегодня в 12:11
Эриксен это как раз тот кто сможет заменить Модрича. Года через 3-4 центр поля Эриксен-Ковачич-Себальос будет так же наводить ужас на соперников, как и Каз-Модрич-Кроос.
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