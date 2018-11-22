Перес начал искать замену Модричу

По данным из испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес начал искать замену для полузащитника Луки Модрича.
Хорватский футболист на протяжении нескольких последних лет был ключевым игроком команды. Однако теперь в «Реале» решили омолодить состав, а потому 33-летнему Модричу не будет предложен новый контракт. Действующий договор игрока истекает в 2020 году.
Ожидается, что Модрич продолжит свою карьеру в Италии. А ему на замену придет хавбек «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен.
А Модрич скорее всего уйдет летом.
А Модрич скорее всего уйдет летом.