Перес начал искать замену Модричу

сегодня, 11:10

По данным из испанских СМИ , президент «Реала» Флорентино Перес начал искать замену для полузащитника Луки Модрича.

Хорватский футболист на протяжении нескольких последних лет был ключевым игроком команды. Однако теперь в «Реале» решили омолодить состав, а потому 33-летнему Модричу не будет предложен новый контракт. Действующий договор игрока истекает в 2020 году.

Ожидается, что Модрич продолжит свою карьеру в Италии. А ему на замену придет хавбек «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен.