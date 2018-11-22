Дестро не захотел переходить в «Галатасарай»

сегодня, 09:32

Форвард «Болоньи» Маттиа Дестро отказался покидать Италию.

На 27-летнего игрока претендовал «Галатасарай», но футболист отклонил это предложение. Прошлой зимой на игрока претендовал «Ньюкасл», но тогда трансфер тоже не состоялся.