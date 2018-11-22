«Фиорентина» заинтересована в Борини

Форвард «Милана» Фабио Борини может сменить команду в ближайшее время.
На 27-летнего итальянца претендует «Фиорентина». Минувшим летом «росоннери» выкупили права на футболиста. С тех пор форвард провел лишь 4 матча в Серии А.
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|Матч завершен
|Интернасьонал
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|Атлетико Мин
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|Сантос
|1:1
|Ботафого
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|Матч завершен
|Палмейрас
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|Америка Мин
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|Фламенго
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|Гремио
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|Матч завершен
|Атлетико П
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|Коринтианс
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|Локомотив (мол)
|2:0
|Урал (мол)
Форвард «Милана» Фабио Борини может сменить команду в ближайшее время.
На 27-летнего итальянца претендует «Фиорентина». Минувшим летом «росоннери» выкупили права на футболиста. С тех пор форвард провел лишь 4 матча в Серии А.