«Фиорентина» заинтересована в Борини

сегодня, 09:48

Форвард «Милана» Фабио Борини может сменить команду в ближайшее время.

На 27-летнего итальянца претендует «Фиорентина». Минувшим летом «росоннери» выкупили права на футболиста. С тех пор форвард провел лишь 4 матча в Серии А.