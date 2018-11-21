  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Бразилия. Серия А
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Португалия. Кубок
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.29 4.90 12.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас 4:0 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 1.59 2.81 13.50
02:45 90’ Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 2:0 Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 1.21 5.65 18.00
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 1:0 Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс 1.19 5.95 19.75
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 3:0 Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб АрокаАрока - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 1.61 4.00 4.90
ГлавнаяНовости

УЕФА опубликовал расписание второго сезона Лиги Наций

вчера, 18:46

УЕФА представил расписание матчей группового этапа Лиги Наций-2020/21.

Первый тур пройдет 3-5 сентября, второй - 6-8 сентября, третий - 8-10 октября, четвертый - 11-13 октября, пятый - 12-14 ноября, шестой - 15-17 ноября.

Напомним, что Россия осталась в группе B, где также сыграют сборные Австрии, Германии, Исландии, Норвегии, Польши, Сербии, Уэльса, Финляндии, Хорватии, Чехии и Шотландии. Жеребьевка пройдет в январе или феврале 2020 года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ровно через четыре года стартует чемпионат мира в Катаре
Вчера, 20:39 Комментарии13
В Бундеслиге матчи по понедельникам будут отменены
Вчера, 14:05 Комментарии7
Объявлено время начала матча Кубка России «Локомотив» - «Рубин»
19 ноября Комментарии9
Стала известна дата начала матча Кубка России «Краснодар» - «Ростов»
19 ноября Комментарии7
«Спартак» проведет первый матч с «Уралом» в Кубке России 5 декабря
16 ноября Комментарии9
Шикунов: «Многие клубы РПЛ не хотят играть по понедельникам»
13 ноября Комментарии37
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Andrvishnyak
Andrvishnyak ответил Nafnafik
сегодня в 02:36
А тебе нужны бестолковые товарники?
Andrvishnyak
Andrvishnyak
сегодня в 02:34
Соперники немцы и хорваты класс
Nafnafik
Nafnafik
   33 / 787
сегодня в 01:25
Кому нужна эта дурацкая Лига?
Шишанутый
Шишанутый ответил Laziale_Brest_BY
   79 / 787
сегодня в 01:09
у нас от всего постсовета там толку никогда нет, по разу украинцы и россияне только выделились))) а народу у нас на сборную порядком ходит. Но вообще Д дивизион днище еще то)) в итоге на европу поедут Беларусы - Грузины-Косово-Македония, все как на подбор, ну тут вроде даже шанс есть у беларусов в плей-офе, остальные еще печальней, разве что грузины
Удачи косоварам в плей офе! Они наиболее достйные для ЧМ. У Косово молодая и крутая сборная а уже всех выносит. Была бы еще силнее если ФИФА разрешила всех игроков заиграть но она запретила Джако, Бехрами и Шакири за нее играт.
Шишанутый
Шишанутый ответил AlekseyV
   79 / 787
сегодня в 01:01
Каких соперников из озвученных сборных вы бы желали видеть в одной сетке со сборной России?
Германия и Хорватия.
AlekseyV
AlekseyV
   533 / 787
сегодня в 00:30
Каких соперников из озвученных сборных вы бы желали видеть в одной сетке со сборной России?
Короли Москвы
Короли Москвы
   109 / 787
вчера в 22:38
черчесов недотренер
makerdream
makerdream ответил Barcelona
   218 / 787
вчера в 21:31
Мне Лига наций не интересна.
держи нас в курсе
makerdream
makerdream
   218 / 787
вчера в 21:31
можно сидеть в группе д и косить под педо-сборную, и выходить на евро через плей оф с сан марино стабильно)))
RIR68
RIR68
   105 / 787
вчера в 21:09
а можно мы по справке из поликлиники или записке от родителей на первый тур опоздаем)))
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответил Великий Князь
   496 / 787
вчера в 20:49
Ну и что? Ну попадут, а толку? Хотя за бульбашей с удовольствием притоплю на чемпионате. Удачи!
у нас от всего постсовета там толку никогда нет, по разу украинцы и россияне только выделились))) а народу у нас на сборную порядком ходит. Но вообще Д дивизион днище еще то)) в итоге на европу поедут Беларусы - Грузины-Косово-Македония, все как на подбор, ну тут вроде даже шанс есть у беларусов в плей-офе, остальные еще печальней, разве что грузины
Великий Князь
Великий Князь ответил Lionel Messi-10
   3 / 787
вчера в 20:47
Старый, я же серьёзно Хз что это за турнир такой
Да обычный недотурнирчик созданный для рубилова бабла, только вот его никто не воспринял)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил Великий Князь
   299 / 787
вчера в 20:45
Старый, я же серьёзно
Хз что это за турнир такой
Великий Князь
Великий Князь ответил Laziale_Brest_BY
   3 / 787
вчера в 20:45
ну вот мне из Беларуси как-бы ниче так турнир, в кои-то веки за 100550000 лет беларусы могут попасть на ЧЕ через Лигу Наций. Так то у нас всю жизнь в группе такие команды,что даже второе место нереально(то немцы вместе с голландцами, то французы с испанцами и др.чудеса)
Ну и что? Ну попадут, а толку?
Хотя за бульбашей с удовольствием притоплю на чемпионате. Удачи!
Великий Князь
Великий Князь ответил Lionel Messi-10
   3 / 787
вчера в 20:44
Вообще непонятный турнир За медали будут бороться 4 сборные А команды которые заняли вторые места в группе , как бы не вылетели , но и за медали бороться не будут , как вообще все это работает ???
Работает как в Барселоне - Моська вроде бы и не лучший и не лидер, а награды получает. Аха-ха)
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответил Великий Князь
   496 / 787
вчера в 20:42
Кому нужен этот недотурнир? Когда вообще матчи сборных отменят. С них толку и зрелищности ноль. Только травмы игроков в неподходящий момент.
ну вот мне из Беларуси как-бы ниче так турнир, в кои-то веки за 100550000 лет беларусы могут попасть на ЧЕ через Лигу Наций. Так то у нас всю жизнь в группе такие команды,что даже второе место нереально(то немцы вместе с голландцами, то французы с испанцами и др.чудеса)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   299 / 787
вчера в 20:35
Вообще непонятный турнир
За медали будут бороться 4 сборные

А команды которые заняли вторые места в группе , как бы не вылетели , но и за медали бороться не будут , как вообще все это работает ???
Jum13
Jum13 ответил EAGuar As
   8 / 787
вчера в 20:31
Коль шведов не обыграли .... то и в лиге А делать нечего .
Адмиралишь
EAGuar As
EAGuar As
   34 / 787
вчера в 20:24
Коль шведов не обыграли .... то и в лиге А делать нечего .
ЮЗИК
ЮЗИК
   198 / 787
вчера в 20:07
Лучше такой турнир, чем товарники гонять
Barcelona
Barcelona
   499 / 787
вчера в 19:58
Мне Лига наций не интересна.
Великий Князь
Великий Князь
   3 / 787
вчера в 19:55
Кому нужен этот недотурнир?
Когда вообще матчи сборных отменят. С них толку и зрелищности ноль. Только травмы игроков в неподходящий момент.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   49 / 787
вчера в 19:53
Хорошо, усилилась наша группа и интереснее будет А то Турки)
hata
hata
   192 / 787
вчера в 19:40
Почемуто не воспринимаю серьёзно этот турнир. Может нужно время чтобы привыкнуть. Расплодили всякую хрень. Цель - любыми способами откачать бабло из народа.
nikoladolgov
nikoladolgov
   278 / 787
вчера в 19:34
Сравнялись с Германией ... Это прогресс.
cska plus
cska plus
   1 / 787
вчера в 19:33
Можем гордиться, с нами в одной группе немцы.
Гавроша
Гавроша
   30 / 787
вчера в 19:22
Если германии не будет, так можно и выше подняться.
За адекватность
За адекватность ответил Sebastian Eniston
   76 / 787
вчера в 19:09
Бесполезный турнир
Да как сказать, для команд из дивизиона Д, у которых нет шансов пробиться на ЧЕ через отбор весьма полезный.
AgentART
AgentART
   29 / 787
вчера в 19:08
Опять нашей сборной ничего не светит.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   223 / 787
вчера в 19:05
Бесполезный турнир
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100