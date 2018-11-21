УЕФА опубликовал расписание второго сезона Лиги Наций

вчера, 18:46

УЕФА представил расписание матчей группового этапа Лиги Наций-2020/21.

Первый тур пройдет 3-5 сентября, второй - 6-8 сентября, третий - 8-10 октября, четвертый - 11-13 октября, пятый - 12-14 ноября, шестой - 15-17 ноября.

Напомним, что Россия осталась в группе B, где также сыграют сборные Австрии, Германии, Исландии, Норвегии, Польши, Сербии, Уэльса, Финляндии, Хорватии, Чехии и Шотландии. Жеребьевка пройдет в январе или феврале 2020 года.