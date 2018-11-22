«Балтика» рассчиталась с долгами перед всеми футболистами

Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая сообщил, что клуб выплатил перед игроками команды все долги, которые накопились за несколько месяцев.

По зарплатам перед футболистами с сегодняшнего дня клуб не имеет никаких долгов. Есть какие-то премиальные, но это история не только наша, а общероссийская. Сегодня были погашены все долги по зарплатам. Благодарны правительству Калининградской области и лично губернатору, который поспособствовал тому, что мы получили поддержку.

Остаются ли долги с поставщиками? Этот вопрос, который решается. Глобальных проблем здесь нет. В первую очередь заплатили людям, теперь будем спокойно решать остальные вопросы.