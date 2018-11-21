«Балтика» получила от Калининградской области 167 млн рублей

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что местному футбольному клубу «Балтика» выделено из бюджета области 167 млн рублей.
Проблем нет, дополнительные региональные бюджетные средства им уже выделены, их хватает для того, чтобы полностью закрыть кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам. Это 167 млн рублей, эти поправки уже приняты облдумой, средства им должны поступить буквально на днях.
Накануне появилась информация, что клуб погасит долги к следующей неделе.
В таблице ФНЛ «Балтика» занимает 16-е место и находится в зоне вылета.
На эти деньги можно построить небольшой детский сад.
Можно отремонтировать все дороги в каком-нибудь небольшом городе.
Калининграду нужно избавляться от затрат такого рода.
На эти деньги можно построить небольшой детский сад.
Можно отремонтировать все дороги в каком-нибудь небольшом городе.
Калининграду нужно избавляться от затрат такого рода.