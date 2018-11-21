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«Балтика» получила от Калининградской области 167 млн рублей

вчера, 20:55

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что местному футбольному клубу «Балтика» выделено из бюджета области 167 млн рублей.

Проблем нет, дополнительные региональные бюджетные средства им уже выделены, их хватает для того, чтобы полностью закрыть кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам. Это 167 млн рублей, эти поправки уже приняты облдумой, средства им должны поступить буквально на днях.

Накануне появилась информация, что клуб погасит долги к следующей неделе.

В таблице ФНЛ «Балтика» занимает 16-е место и находится в зоне вылета. 

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   54 / 787
вчера в 23:16
Может после этого клуб заиграет.
Brigar
Brigar
   26 / 787
вчера в 22:11
Со спартачом тренером - деньги на ветер.
VIPded
VIPded
   65 / 787
вчера в 22:07
Пора прекращать футбол за бюджетные деньги!!!
cska plus
cska plus
   1 / 787
вчера в 21:42
Правильно, всё равно воруют.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   123 / 787
вчера в 21:41
167 миллионов рублей это много денег.
На эти деньги можно построить небольшой детский сад.
Можно отремонтировать все дороги в каком-нибудь небольшом городе.
Калининграду нужно избавляться от затрат такого рода.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   140 / 787
вчера в 21:37
А ведь 167 миллионов рублей хватило бы на оборудование около 80-ти мини-футбольных полей)) Впрочем, учитывая, что это "дополнительные средства", именно из полей для молодежи и прочей социалки они и выделены))
VV V
VV V
   210 / 787
вчера в 21:29
167 млн рублей хватит государственному Зениту только на два-три дня....и то впроголодь придётся пожить....
За адекватность
За адекватность
   76 / 787
вчера в 21:17
"дополнительные региональные бюджетные средства" Это за место в зоне вылета в ФНЛ? Видать пенсионеры в Калининградской области шикуют, а потом господин Рейнгольд удивляется, что "неладно что-то Датском королевстве."
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