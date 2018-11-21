«Балтика» получила от Калининградской области 167 млн рублей

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что местному футбольному клубу «Балтика» выделено из бюджета области 167 млн рублей.

Проблем нет, дополнительные региональные бюджетные средства им уже выделены, их хватает для того, чтобы полностью закрыть кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам. Это 167 млн рублей, эти поправки уже приняты облдумой, средства им должны поступить буквально на днях.