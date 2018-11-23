«Боруссия» Д может подписать ещё одного молодого таланта из Англии

сегодня, 03:36

Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась очередным молодым английским футболистом. Как утверждает источник, речь идёт о 17-летнем полузащитнике «Эвертона» Энтони Гордоне.

В прошлом сезоне АПЛ U-18 Гордон забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах. Отмечается, что фигура Гордона также привлекла внимание «Баварии».

В 2017 году дортмундский клуб подписал молодого форварда «Манчестер Сити» Джейдона Санчо, который уже успел добиться огромного успеха в Германии. Напомним, 18-летний англичанин был признан лучшим игроком октября в Бундеслиге.