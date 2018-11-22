Булка подумывает уйти из «Челси»

19-летний голкипер «Челси» Марцин Булка признался, что подумывает покинуть лондонский клуб, поскольку до сих пор не получил шанса себя проявить. В конце сезона у вратаря заканчивается контракт с «синими», так что он может уйти на правах свободного агента.

Летом мной интересовались клубы (включая Серию В и чемпионат Нидерландов), но меня решили оставить в Лондоне. Сказали, что так будет для меня лучше. Я всё обдумал и понял, что спешить действительно не стоит.

Могу ли я уйти в аренду, если ситуация не изменится? Да. Переговоры вскоре будут в любом случае. Зимнее трансферное окно может начаться в любой момент, так что тут просто вопрос времени.

Не знаю, что произойдет с моим контрактом. «Челси» предложил мне его продлить, но я еще не принял решение.