Робсон: «Были разговоры о российском гражданстве, но паспорт так и не дали»

сегодня, 09:39

Бывший игрок «Спартака» Робсон рассказал, что в свое время он мог получить паспорт гражданина РФ , но дело дальше разговоров так и не зашло.

В то время натурализовать игрока было куда сложнее. Сейчас на иностранных спортсменов в России не смотрят с недоверием. А тогда даже если ты добивался успеха, играл в «Спартаке», было определенное недоверие и непонимание – зачем иностранцу давать российский паспорт. На тему гражданства говорили, раздумывали, и все. Романцев тогда был тренером сборной, так что разговоры ходили. Но паспорт так и не дали.

Робсон выступал за «Спартак» в период с 1997-го по 2001 год. Он провел в составе «красно-белых» 148 матчей, забив 41 гол.