Клементе Родригес: «Удивился, когда Аленичев потребовал уволить Старкова»

Бывший игрок «Спартака» Клементе Родригес вспомнил о своих выступлениях в составе «красно-белых» и о жизни в России. За москвичей аргентинец играл с 2004-го по 2009 год.
Честно говоря, ни с кем из того «Спартака» я не поддерживаю отношения. Расстояние затрудняет. Иногда переписываемся с Фернандо Кавенаги, я подписан на него в Instagram. Но тоже не могу сказать, что часто общаемся. Если когда-нибудь прилечу в Москву, то хотелось бы встретиться с кем-нибудь из спартаковского персонала.
Я хорошо помню историю, когда Дмитрий Аленичев через газету потребовал уволить нашего тренера Александра Старкова. Это была сложная ситуация. Помню, мы обсуждали все это с Фернандо Кавенаги и сошлись на том, что все это странно. Мы были очень удивлены. В Аргентине такого не бывает, футболист не может пойти в газету и попросить уволить тренера. Но, как оказалось, в России все устроено по-другому.
Поначалу в России мне было действительно тяжело, приходилось привыкать к очень многим вещам. Мне было всего 23 года, когда я сюда прилетел. Помню, вышел из самолета, а тут даже буквы все по-другому выглядят, ничего не поймешь. Но это был мой выбор, нужно было принимать этот вызов и быть сильным.
Сложно было общаться с людьми. Практически никто не говорил по-английски, а я не говорил по-русски. Я и не учил язык, у меня просто не было на это времени. Хотя какие-то самые простые слова я знал. В основном я проводил время с бразильцами, с Кавенаги и Эктором Бракамонте, еще одним аргентинцем, который долгое время играл в России и говорил по-русски. Также у нас был переводчик.
Каких-то особенных любимых мест в Москве у меня не было. Как у всех — торговые центры и рестораны. А когда приезжали родственники и друзья, мы шли на Красную площадь.
Естественно, сложно было привыкнуть к снегу, холодам и к тому, что темнело уже в полпятого вечера. Вот это было тяжело.