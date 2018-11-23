Клементе Родригес: «Удивился, когда Аленичев потребовал уволить Старкова»

Бывший игрок «Спартака» Клементе Родригес вспомнил о своих выступлениях в составе «красно-белых» и о жизни в России. За москвичей аргентинец играл с 2004-го по 2009 год.

Честно говоря, ни с кем из того «Спартака» я не поддерживаю отношения. Расстояние затрудняет. Иногда переписываемся с Фернандо Кавенаги, я подписан на него в Instagram. Но тоже не могу сказать, что часто общаемся. Если когда-нибудь прилечу в Москву, то хотелось бы встретиться с кем-нибудь из спартаковского персонала.

Я хорошо помню историю, когда Дмитрий Аленичев через газету потребовал уволить нашего тренера Александра Старкова. Это была сложная ситуация. Помню, мы обсуждали все это с Фернандо Кавенаги и сошлись на том, что все это странно. Мы были очень удивлены. В Аргентине такого не бывает, футболист не может пойти в газету и попросить уволить тренера. Но, как оказалось, в России все устроено по-другому.