Обляков: «Впервые в сезоне забили со стандарта»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о победе над «Ахматом» в рамках очередного тура РПЛ .

Непростой матч, мы реализовали свои моменты, впервые в сезоне, не считая пенальти, забили со стандарта. Может, не самая лучшая игра, но мы взяли три очка и идем дальше. Голевой пас? Ничего необычного, перед игрой тренеры просили подавать на ближнюю штангу. Подача получилась хорошей, Мага бежал туда, куда надо, и забил (улыбается). Игрой не совсем доволен, но первый голевой пас — радостное событие. Надеюсь теперь забить гол за нашу команду!