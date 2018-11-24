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18:00 Матч завершен  Вест Хэм 0:4  Манчестер Сити 11.00 6.45 1.24
18:00 Матч завершен  Уотфорд 0:3  Ливерпуль 6.25 3.02 1.78
18:00 Матч завершен  Ман Юнайтед 0:0  Кристал Пэлас 1.615 3.25 7.90
20:30 Идет второй тайм, 77’  Тоттенхэм 3:0  Челси 1.25 6.30 10.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 1:0  РБ Лейпциг 1.41 3.90 11.50
17:30 Матч завершен  Бавария 3:3  Фортуна 1.101 13.25 24.00
17:30 Матч завершен  Майнц 1:2  Боруссия Д 6.60 2.11 2.34
20:30 73’  Шальке-04 3:1  Нюрнберг 1.063 11.50 41.00
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Эйбар 3:0  Реал 2.54 3.14 2.94
18:15 Матч завершен  Валенсия 3:0  Райо Вальекано 1.152 7.40 20.00
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:0  Рома 4.20 2.53 2.38
20:00 Матч завершен  Ювентус 2:0  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
22:30 сегодня  Интер -:-  Фрозиноне 1.27 6.40 11.50
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Динамо М 1:2  Енисей 4.65 3.10 1.94
16:30 Матч завершен  Оренбург 1:0  Уфа 2.60 1.727 11.25
19:00 Матч завершен  Анжи 1:1  Рубин 13.75 2.95 1.56
Франция. Лига 1 2018/2019, 14 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен  ПСЖ 1:0  Тулуза 1.055 13.00 35.00
22:00 сегодня  Кан -:-  Монако 2.92 3.32 2.44
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Обляков: «Впервые в сезоне забили со стандарта»

сегодня, 20:30
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о победе над «Ахматом» в рамках очередного тура РПЛ.

Непростой матч, мы реализовали свои моменты, впервые в сезоне, не считая пенальти, забили со стандарта. Может, не самая лучшая игра, но мы взяли три очка и идем дальше. Голевой пас? Ничего необычного, перед игрой тренеры просили подавать на ближнюю штангу. Подача получилась хорошей, Мага бежал туда, куда надо, и забил (улыбается). Игрой не совсем доволен, но первый голевой пас — радостное событие. Надеюсь теперь забить гол за нашу команду!

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   63 / 785
сегодня в 21:19
Старайся Ваня и все придет,голы,голевые передачи,любовь болельщиков...
Чингачгук
Чингачгук
   35 / 785
сегодня в 21:09
Так вроде это еще вчера было.
Don trombone
Don trombone
   30 / 785
сегодня в 20:57
Скоро вас к сдсв в фнл отправят.
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