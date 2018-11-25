«Манчестер Сити» собирается построить тренировочный центр в Лондоне

сегодня, 12:02

«Манчестер Сити» рассматривает возможность строительства современного тренировочного центра в Лондоне. Поскольку в столице располагаются многие команды Премьер-Лиги, «горожане» решили, что подготовка к матчам на собственной территории пойдет команде на пользу и будет лучшим вариантом, чем остановка в отелях.

Отмечается, что строительство объекта дорого обойдется клубу. На территории центра будет располагаться как минимум одно поле, где Хосеп Гвардиола сможет готовить своих футболистов в условиях полной конфиденциальности.