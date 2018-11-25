  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.60 3.94 2.04
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.158 8.30 24.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.74 3.98 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.53 4.20 6.40
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.30 6.85
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.80 3.32 5.20
ГлавнаяНовости

«Манчестер Сити» собирается построить тренировочный центр в Лондоне

сегодня, 12:02

«Манчестер Сити» рассматривает возможность строительства современного тренировочного центра в Лондоне. Поскольку в столице располагаются многие команды Премьер-Лиги, «горожане» решили, что подготовка к матчам на собственной территории пойдет команде на пользу и будет лучшим вариантом, чем остановка в отелях.

Отмечается, что строительство объекта дорого обойдется клубу. На территории центра будет располагаться как минимум одно поле, где Хосеп Гвардиола сможет готовить своих футболистов в условиях полной конфиденциальности.

После выездной победы над лондонским «Вест Хэмом» (4:0) в 13-м туре АПЛ «Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Шпоры» заискрились. Сарри впервые проиграл в АПЛ
Вчера, 23:03Вадим Багров в блоге Оценочные сужденияКомментарии10
Игроки «Эйбара» пили шампанское после победы над «Реалом»
Вчера, 20:19 ВидеоКомментарии17
«Реал» пропустил уже 16 голов на выезде в рамках Примеры
Вчера, 17:44 Комментарии6
Игроки и тренеры Серии А выйдут на матчи с красной меткой на лице
Вчера, 15:13 ФотоКомментарии6
Маццарри госпитализирован
Вчера, 14:15 Комментарии4
Анчелотти начал кормить игроков «Наполи» шоколадом
Вчера, 13:45 Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Горожане
Горожане
   559 / 802
сегодня в 12:19
горожане
Горожане
Горожане ответил cska plus
   559 / 802
сегодня в 12:14
Лондон не разрешит, городу головняк не нужен.
А кто спрашивать будет?
Горожане
Горожане
   559 / 802
сегодня в 12:14
Вообще было бы шикарно!
cska plus
cska plus
   2 / 802
сегодня в 12:04
Лондон не разрешит, городу головняк не нужен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100