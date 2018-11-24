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18:00 Матч завершен  Вест Хэм 0:4  Манчестер Сити 11.00 6.45 1.24
18:00 Матч завершен  Уотфорд 0:3  Ливерпуль 6.25 3.02 1.78
18:00 Матч завершен  Ман Юнайтед 0:0  Кристал Пэлас 1.615 3.25 7.90
20:30 Идет второй тайм, 80’  Тоттенхэм 3:0  Челси 1.25 6.30 10.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 1:0  РБ Лейпциг 1.41 3.90 11.50
17:30 Матч завершен  Бавария 3:3  Фортуна 1.101 13.25 24.00
17:30 Матч завершен  Майнц 1:2  Боруссия Д 6.60 2.11 2.34
20:30 74’  Шальке-04 3:1  Нюрнберг 1.063 11.50 41.00
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Эйбар 3:0  Реал 2.54 3.14 2.94
18:15 Матч завершен  Валенсия 3:0  Райо Вальекано 1.152 7.40 20.00
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:0  Рома 4.20 2.53 2.38
20:00 Матч завершен  Ювентус 2:0  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
22:30 сегодня  Интер -:-  Фрозиноне 1.27 6.40 11.50
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Динамо М 1:2  Енисей 4.65 3.10 1.94
16:30 Матч завершен  Оренбург 1:0  Уфа 2.60 1.727 11.25
19:00 Матч завершен  Анжи 1:1  Рубин 13.75 2.95 1.56
Франция. Лига 1 2018/2019, 14 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен  ПСЖ 1:0  Тулуза 1.055 13.00 35.00
22:00 сегодня  Кан -:-  Монако 2.92 3.32 2.44
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Игроки «Эйбара» пили шампанское после победы над «Реалом»

сегодня, 20:19
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар3 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Футболисты «Эйбара» отпраздновали победу над «Реалом» в рамках 13-го тура Примеры.

Защитник мадридцев Рафаэль Варан считает, что у команды существует коллективная проблема. «Реал» пропустил уже 16 голов в выездных матчах чемпионата Испании.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   228 / 785
сегодня в 22:07
Сегодня заслужили
drug01
drug01
   91 / 785
сегодня в 21:40
Заслужили !!!!!!
barcamilan
barcamilan
   406 / 785
сегодня в 21:26
еще бы и не пить... можно ночью парти организовать
League1
League1
   109 / 785
сегодня в 21:18
Реал в кризисе. Так радуются, что сумели пнуть раненного льва, у которого не был сил ответить.
счет 7-0
счет 7-0
   44 / 785
сегодня в 21:14
Эйбар с красивой победой!
ДАША Д
ДАША Д
   120 / 785
сегодня в 21:00
Такое будет ещё не скоро.
Don trombone
Don trombone
   30 / 785
сегодня в 20:53
27 ноября 2018.

Игроки Виктории Пльзень пили пиво после разгромной победы 20-0 над цска
Гавроша
Гавроша
   23 / 785
сегодня в 20:49
Да и пусть пьют, сегодня можно.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
   233 / 785
сегодня в 20:45
Со столичными дамами хотя бы поделились? Всё же сливочные девочки по вызову их славно обслужили...
dzvinka
dzvinka
   36 / 785
сегодня в 20:45
чет пьющих в кадре не замечено. это ж не наши "футболисты" - никто ничего не пил, лишь подурачились.
Шишанутый
Шишанутый
   37 / 785
сегодня в 20:40
Это для них болшая победа! Заслужили.
mangoх12
mangoх12
   51 / 785
сегодня в 20:22
Надо срочно Чакыру испанское гражданство дать , единственное спасение Переса
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