Игроки «Эйбара» пили шампанское после победы над «Реалом»

Футболисты «Эйбара» отпраздновали победу над «Реалом» в рамках 13-го тура Примеры.
Защитник мадридцев Рафаэль Варан считает, что у команды существует коллективная проблема. «Реал» пропустил уже 16 голов в выездных матчах чемпионата Испании.
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Футболисты «Эйбара» отпраздновали победу над «Реалом» в рамках 13-го тура Примеры.
Защитник мадридцев Рафаэль Варан считает, что у команды существует коллективная проблема. «Реал» пропустил уже 16 голов в выездных матчах чемпионата Испании.
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