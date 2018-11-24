|09:35
|Матч завершен
|Веллингтон Ф
|1:3
|Аделаида Юн
|11:50
|Матч завершен
|Брисбен Роар
|2:0
|Мельбурн Сити
|19:00
|сегодня
|Вольфсберг
|-:-
|Маттерсбург
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Адмира
|-:-
|Аустрия В
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Хартберг
|-:-
|Зальцбург
|15:30
|Закончился первый тайм
|Кешля
|1:2
|Габала
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Карабах
|-:-
|Сабах
|-
|-
|-
|16:00
|27’
|Тирана
|0:0
|Скендербеу
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Теута
|-:-
|Луфтетари Жирокас
|-
|-
|-
|16:00
|27’
|Линкольн Сити
|0:0
|Мэнсфилд Таун
|18:00
|сегодня
|Кроули Таун
|-:-
|Крю Александра
|18:00
|сегодня
|Транмер
|-:-
|Олдхэм
|18:00
|сегодня
|Кэмбридж Юнайтед
|-:-
|Бери
|18:00
|сегодня
|Стивенидж Боро
|-:-
|МК Донс
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Порт Вейл
|-:-
|Суиндон Таун
|18:00
|сегодня
|Нортгемптон Таун
|-:-
|Гримсби
|18:00
|сегодня
|Колчестер Юнайтед
|-:-
|Эксетер Сити
|18:00
|сегодня
|Моркамб
|-:-
|Ноттс Каунти
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Челтенхэм
|-:-
|Ньюпорт Каунти
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Маклсфилд Таун
|-:-
|Йовил
|18:00
|сегодня
|Карлайл Юнайтед
|-:-
|Форест Грин
|18:00
|сегодня
|Джиллингем
|-:-
|Лутон Таун
|18:00
|сегодня
|Барнсли
|-:-
|Донкастер Роверс
|18:00
|сегодня
|Уимблдон
|-:-
|Саутенд Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Уикомб Уондерерс
|-:-
|Шрюсбери Таун
|18:00
|сегодня
|Уолсолл
|-:-
|Сандерленд
|18:00
|сегодня
|Сканторп Юн
|-:-
|Портсмут
|18:00
|сегодня
|Чарльтон
|-:-
|Бристоль Роверс
|18:00
|сегодня
|Рочдейл
|-:-
|Аккрингтон Стэнли
|18:00
|сегодня
|Брэдфорд Сити
|-:-
|Оксфорд Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Плимут Аргайл
|-:-
|Флитвуд
|18:00
|сегодня
|Блэкпул
|-:-
|Бертон Альбион
|18:00
|сегодня
|Фулхэм
|-:-
|Саутгемптон
|18:00
|сегодня
|Эвертон
|-:-
|Кардифф
|18:00
|сегодня
|Брайтон энд Хоув
|-:-
|Лестер Сити
|18:00
|сегодня
|Вест Хэм
|-:-
|Манчестер Сити
|18:00
|сегодня
|Уотфорд
|-:-
|Ливерпуль
|18:00
|сегодня
|Ман Юнайтед
|-:-
|Кристал Пэлас
|20:30
|сегодня
|Тоттенхэм
|-:-
|Челси
|15:30
|Закончился первый тайм
|Ротерхэм
|0:1
|Шеффилд Юн
|18:00
|сегодня
|Престон
|-:-
|Блэкберн
|18:00
|сегодня
|Уиган
|-:-
|Рединг
|18:00
|сегодня
|Суонси Сити
|-:-
|Норвич Сити
|18:00
|сегодня
|Миллуолл
|-:-
|Болтон
|18:00
|сегодня
|Сток Сити
|-:-
|КПР
|18:00
|сегодня
|Лидс
|-:-
|Бристоль Сити
|18:00
|сегодня
|Шеффилд Уэнсдей
|-:-
|Дерби Каунти
|18:00
|сегодня
|Халл Сити
|-:-
|Ноттингем Форест
|20:30
|сегодня
|Брентфорд
|-:-
|Мидлсбро
|01:00
|Матч завершен
|Бельграно
|1:3
|Атлетико Тукуман
|Матч перенесен
|Годой-Крус
|-:-
|Ривер Плейт
|-
|-
|-
|03:15
|Матч завершен
|Росарио Сентраль
|2:1
|Эстудиантес
|-
|-
|-
|03:15
|Матч завершен
|Архентинос Хун
|0:2
|Тальерес Кордоба
|-
|-
|-
|13:30
|Матч завершен
|Алашкерт
|1:0
|Бананц
|14:00
|Матч завершен
|Арарат-Ар
|3:1
|Арцах
|14:00
|Матч завершен
|Торпедо Мн
|0:2
|Торпедо-БелАЗ
|14:00
|Матч завершен
|Динамо Брест
|0:0
|Гомель
|14:00
|Матч завершен
|Витебск
|1:0
|Городея
|14:00
|Матч завершен
|Слуцк
|0:1
|Ислочь
|14:00
|Матч завершен
|Днепр Мог
|0:3
|Динамо Мн
|14:00
|Матч завершен
|БАТЭ
|4:1
|Луч Мн
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Смолевичи-СТИ
|0:2
|Шахтер Сл
|14:00
|Матч завершен
|Минск
|1:2
|Неман
|20:00
|сегодня
|Стандард
|-:-
|Эйпен
|22:00
|сегодня
|Остенде
|-:-
|Кортрейк
|22:00
|сегодня
|Ваасланд-Беверен
|-:-
|Мускрон
|22:30
|сегодня
|Генк
|-:-
|Серкль Брюгге
|13:30
|Матч завершен
|Септември Соф
|2:1
|Черно Море
|-
|-
|-
|16:00
|28’
|Дунав 2010
|0:0
|ЦСКА Сф
|-
|-
|-
|18:30
|сегодня
|Локомотив Пл
|-:-
|Лудогорец
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Ференцварош
|-:-
|Кишварда
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Уйпешт
|-:-
|Пакш
|19:00
|сегодня
|Гонвед
|-:-
|МЖСЕ
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Пушкаш
|-:-
|Холодаш
|-
|-
|-
|21:30
|сегодня
|Дьошдьер
|-:-
|МТК
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Герта
|-:-
|Хоффенхайм
|17:30
|сегодня
|Вольфсбург
|-:-
|РБ Лейпциг
|17:30
|сегодня
|Бавария
|-:-
|Фортуна
|17:30
|сегодня
|Майнц
|-:-
|Боруссия Д
|17:30
|сегодня
|Аугсбург
|-:-
|Айнтрахт Ф
|20:30
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Нюрнберг
|15:00
|70’
|Дармштадт
|0:2
|Кельн
|15:00
|69’
|Бохум
|0:1
|Эрцгебирге
|15:00
|70’
|Хольштайн
|2:0
|Зандхаузен
|-
|-
|-
|16:00
|23’
|Фортуна К
|0:0
|Вюрцбургер Кикерс
|-
|-
|-
|16:00
|27’
|Халлешер
|1:0
|Сонненхоф Грос
|-
|-
|-
|16:00
|25’
|Карл Цейсс
|0:1
|Унтерхахинг
|16:00
|25’
|Оснабрюк
|0:0
|Энерги
|-
|-
|-
|16:00
|28’
|Цвиккау
|0:0
|Меппен
|16:00
|27’
|Юрдинген
|1:0
|Аален
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|НАК Бреда
|-:-
|Аякс
|20:30
|сегодня
|Зволле
|-:-
|Ден Хааг
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Фортуна Сд
|-:-
|Хераклес
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|ПСВ
|-:-
|Херенвен
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Панатинаикос
|-:-
|Аполлон См
|-
|-
|-
|18:15
|сегодня
|Астерас
|-:-
|Ларисса
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Панетоликос
|-:-
|АЕК
|20:30
|сегодня
|ПАОК
|-:-
|Ксанти
|18:00
|сегодня
|Хобро
|-:-
|Раннерс
|15:00
|Идет второй тайм, 70’
|Эйбар
|3:0
|Реал
|18:15
|сегодня
|Валенсия
|-:-
|Райо Вальекано
|20:30
|сегодня
|Уэска
|-:-
|Леванте
|22:45
|сегодня
|Атлетико М
|-:-
|Барселона
|18:00
|сегодня
|Химнастик
|-:-
|Альмерия
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Луго
|-:-
|Кордоба
|20:00
|сегодня
|Депортиво
|-:-
|Осасуна
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Кадис
|-:-
|Лас-Пальмас
|17:00
|сегодня
|Падова
|-:-
|Карпи
|17:00
|сегодня
|Ливорно
|-:-
|Читтаделла
|17:00
|сегодня
|Венеция
|-:-
|Брешиа
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Беневенто
|-:-
|Перуджа
|17:00
|сегодня
|Удинезе
|-:-
|Рома
|20:00
|сегодня
|Ювентус
|-:-
|СПАЛ
|22:30
|сегодня
|Интер
|-:-
|Фрозиноне
|16:00
|28’
|Аль-Кхор
|0:0
|Аль-Духаиль
|-
|-
|-
|16:00
|28’
|Аль-Сайлия
|0:0
|Аль-Гарафа
|18:30
|сегодня
|Аль-Араби
|-:-
|Аль-Садд
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|АЕК
|-:-
|АПОЭЛ
|20:00
|сегодня
|Аполлон
|-:-
|Алки Ор
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Ривер Плейт
|-:-
|Бока Хуниорс
|04:00
|Матч завершен
|Монаркас
|0:2
|Крус Асуль
|-
|-
|-
|06:00
|Матч завершен
|Пуэбла
|0:0
|Тихуана
|14:00
|Матч завершен
|Милсами
|0:1
|Динамо-Авто
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Сфынтул Георге
|1:2
|Сперанца
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Заря
|0:2
|Шериф
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Петрокуб
|0:1
|Зимбру
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Русенборг
|-:-
|Будё-Глимт
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Лиллестрем
|-:-
|Кристиансунд
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Бранн
|-:-
|Одд
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Хаугесунд
|-:-
|Старт
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Тромсе
|-:-
|Сарпсборг 08
|20:00
|сегодня
|Стабек
|-:-
|Стремсгодсет
|20:00
|сегодня
|Волеренга
|-:-
|Ранхейм
|20:00
|сегодня
|Сандефьорд
|-:-
|Мольде
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Корона
|-:-
|Гурник З
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Лех П
|-:-
|Висла Пл
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Краковия
|-:-
|Шленск
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Кова-да-Пиедади
|-:-
|Авеш
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Луситано ФКВ
|-:-
|Спортинг
|-
|-
|-
|23:45
|сегодня
|Порту
|-:-
|Белененсеш
|-
|-
|-
|11:30
|Матч завершен
|Анжи (мол)
|0:3
|Рубин (мол)
|14:00
|Матч завершен
|Динамо М
|1:2
|Енисей
|16:30
|сегодня
|Оренбург
|-:-
|Уфа
|19:00
|сегодня
|Анжи
|-:-
|Рубин
|13:00
|Матч завершен
|Сибирь
|2:0
|Факел
|13:00
|Матч завершен
|Ротор
|1:3
|Шинник
|14:00
|Матч завершен
|Спартак-2
|0:1
|Химки
|14:00
|Матч завершен
|Нижний Новгород
|2:1
|Томь
|-
|-
|-
|15:00
|70’
|Авангард Кур
|2:0
|Зенит-2
|15:00
|71’
|Чертаново
|2:0
|Краснодар-2
|16:00
|28’
|Армавир
|1:0
|Луч
|16:00
|25’
|Мордовия
|0:0
|Тюмень
|17:00
|сегодня
|Тамбов
|-:-
|СКА-Хабаровск
|17:00
|сегодня
|Сочи
|-:-
|Балтика
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Сепси
|-:-
|Астра
|-
|-
|-
|19:30
|сегодня
|Конкордия
|-:-
|Клуж
|-
|-
|-
|15:00
|66’
|Напредак
|1:0
|Мачва Ш
|-
|-
|-
|15:00
|67’
|Спартак Суб
|2:0
|Бачка Паланка
|18:00
|сегодня
|Войводина
|-:-
|Земун
|18:00
|сегодня
|Радник Сур
|-:-
|Младост Луч
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Вождовац
|-:-
|Пролетер Нови Сад
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Раднички Ниш
|-:-
|Црвена Звезда
|16:45
|сегодня
|Целе
|-:-
|Рудар
|19:00
|сегодня
|Марибор
|-:-
|Кршко
|13:30
|Матч завершен
|Эрзурумспор
|1:0
|Антальяспор
|-
|-
|-
|16:00
|27’
|Аланьяспор
|0:0
|Кайсериспор
|19:00
|сегодня
|Анкарагюджю
|-:-
|Бешикташ
|15:00
|68’
|Карпаты
|0:2
|Десна
|-
|-
|-
|15:00
|70’
|Мариуполь
|1:0
|Ворскла
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|ПСЖ
|-:-
|Тулуза
|22:00
|сегодня
|Дижон
|-:-
|Бордо
|22:00
|сегодня
|Кан
|-:-
|Монако
|22:00
|сегодня
|Страсбур
|-:-
|Ним
|22:00
|сегодня
|Реймс
|-:-
|Генгам
|22:00
|сегодня
|Нант
|-:-
|Анже
|16:45
|сегодня
|Ланс
|-:-
|Гренобль
|17:00
|сегодня
|Риека
|-:-
|Динамо Зб
|19:30
|сегодня
|Горица
|-:-
|Истра 1961
|16:00
|27’
|Карвина
|0:1
|Славия П
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Фастав
|-:-
|Опава
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Богемианс 1905
|-:-
|Пршибрам
|19:00
|сегодня
|Баник О
|-:-
|Словацко
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Ксамакс
|-:-
|Цюрих
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Янг Бойз
|-:-
|Лугано
|15:30
|Закончился первый тайм
|Гамильтон
|0:1
|Селтик
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Хиберниан
|-:-
|Данди
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Мазервелл
|-:-
|Абердин
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Ст Миррен
|-:-
|Хартс
|18:00
|сегодня
|Сент-Джонстон
|-:-
|Килмарнок
|18:00
|сегодня
|Рейнджерс
|-:-
|Ливингстон
|08:00
|Матч завершен
|Дз Ивата
|0:2
|Консадоле Сап
|08:00
|Матч завершен
|Вегалта Сендай
|0:3
|Касима
|08:00
|Матч завершен
|Саган Тосу
|2:1
|Йокогама
|08:00
|Матч завершен
|Санфречче Хир
|1:2
|Нагоя
|-
|-
|-
|08:00
|Матч завершен
|Симидзу С-Палс
|3:3
|Кобе В
|08:00
|Матч завершен
|Сересо
|0:3
|Касива Рейсол
|08:00
|Матч завершен
|Шонан Беллмаре
|2:1
|Урава РД
|-
|-
|-
|08:00
|Матч завершен
|Гамба Осака
|2:1
|В-Варен Нагасаки
|08:00
|Матч завершен
|Токио
|0:2
|Кавасаки