Мевля: «Конкурент „Зенита“ - это только он сам»

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 15-м туре РПЛ.
Поражение в Кубке от «Ростова» станет дополнительной мотивацией для «Зенита». В то же время, та история уже в прошлом. И раз уж мы вылетели из Кубка, то должны сосредоточится на чемпионате. Тем более с «Ростовом» сейчас играем дома. Так что хотим добиться победы.
Да, я отыграл в «Ростове» один год и там осталось много знакомых, но сейчас хочется у него выиграть, потому что сейчас я — игрок «Зенита».
«Ростов» — хорошо организованная команда. Играет компактно, очень агрессивно, ребята знают, что надо делать на поле. Да и результаты «Ростова» показывают, что он один из сюрпризов сезона. Но «Зенит» есть «Зенит». И у него только один конкурент — это он сам.
Ростов, чемпион!
Ростов, чемпион!
Слишком часто "Зенит" конкурирует сам с собой.
При этом проигрывает не сам себе, а другим.
Слишком часто "Зенит" конкурирует сам с собой.
При этом проигрывает не сам себе, а другим.