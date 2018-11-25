Мевля: «Конкурент „Зенита“ - это только он сам»

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 15-м туре РПЛ .

Поражение в Кубке от «Ростова» станет дополнительной мотивацией для «Зенита». В то же время, та история уже в прошлом. И раз уж мы вылетели из Кубка, то должны сосредоточится на чемпионате. Тем более с «Ростовом» сейчас играем дома. Так что хотим добиться победы.

Да, я отыграл в «Ростове» один год и там осталось много знакомых, но сейчас хочется у него выиграть, потому что сейчас я — игрок «Зенита».

«Ростов» — хорошо организованная команда. Играет компактно, очень агрессивно, ребята знают, что надо делать на поле. Да и результаты «Ростова» показывают, что он один из сюрпризов сезона. Но «Зенит» есть «Зенит». И у него только один конкурент — это он сам.