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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.176 7.80 21.00
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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.45 4.55 7.10
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.77 3.38 5.30
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Мевля: «Конкурент „Зенита“ - это только он сам»

сегодня, 14:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов19:00 Не начался

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 15-м туре РПЛ.

Поражение в Кубке от «Ростова» станет дополнительной мотивацией для «Зенита». В то же время, та история уже в прошлом. И раз уж мы вылетели из Кубка, то должны сосредоточится на чемпионате. Тем более с «Ростовом» сейчас играем дома. Так что хотим добиться победы.

Да, я отыграл в «Ростове» один год и там осталось много знакомых, но сейчас хочется у него выиграть, потому что сейчас я — игрок «Зенита».

«Ростов» — хорошо организованная команда. Играет компактно, очень агрессивно, ребята знают, что надо делать на поле. Да и результаты «Ростова» показывают, что он один из сюрпризов сезона. Но «Зенит» есть «Зенит». И у него только один конкурент — это он сам.

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0
   39 / 810
сегодня в 15:51
У ростова один конкурент- пердив.
борька
борька
   197 / 810
сегодня в 15:51
И хочется и колется, но ростов не даст себя в обиду!
Ростов, чемпион!
Аксинья
Аксинья
   131 / 810
сегодня в 15:45
Миха, ты точно не только рамсы, но и команды перепутал...Это у Ростова на Дону конкурент Ростов на Неве...А есть еще в чемпе и Ростов на Волге...
Nafnafik
Nafnafik
   23 / 810
сегодня в 15:43
Удачи Зениту!
ДАША Д
ДАША Д
   143 / 810
сегодня в 15:26
Скорее всего будет 2-0
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   78 / 810
сегодня в 15:19
Зенит выиграет в любом случае!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   55 / 810
сегодня в 15:04
Грязномордый себе явно льстит
Томик
Томик
   334 / 810
сегодня в 15:01
Давай, Мевля, жги! Надо перещеголять этого выскочку, Антошу Миранчука. Жаль, что какие-нибудь "слюни" не применил.
Ваня лучший
Ваня лучший
   43 / 810
сегодня в 15:00
Странно, у Зенита всего один конкурент ( он сам), а продувает и ЦСКА, и Анжи и Ростову. Как же так?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   140 / 810
сегодня в 14:58
В прошлом сезоне тоже так говорили.
Слишком часто "Зенит" конкурирует сам с собой.
При этом проигрывает не сам себе, а другим.
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