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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.35 3.66 2.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.155 8.70 22.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.78 3.80 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.45 4.55 7.10
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.77 3.38 5.30
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Уткин: «Мне не нравится Дзюба, но он - футболист года»

сегодня, 14:45

Футбольный комментатор Василий Уткин назвал лучшего футболиста года в России. 

Футболист года скоро будет определен. Я, как правило, мучаюсь. Но в этом году всё просто. Конечно, Дзюба.

Мне не нравится этот парень, и конечно, сейчас его окружает нормальная фан-истерия. Но истерия — норма в той истории, главным персонажем которой он стал в этом году. Кроме того, журналисту не сложно отделить суть происходящего от красивого вихря окружающих его наносных событий. Потому что наша журдеятельность часто этот вихрь и создает.

А то, что Дзюба мало мне приятен как личность и представляется мне довольно примитивным игроком, лишь подчеркивает, как высоко он прыгнул в этом году. Не самый умелый, не самый талантливый, совсем не красивый и уж никак его умницей не назовешь — тем круче. Это его год, и его успех в полной мере оценивается другими категориями: он оказался самым нужным, самым уместным и, как ни странно, самым искренним.

В истории сборной России на чемпионате мира нет ничего тайного или скрытого, и чудесного, в общем-то, тоже. Эту историю не рассказать, в ней нет тайны. Ее можно было только прожить. Нервами наружу, без кожи, простецки, не морща лоб. Дзюба это даже не то чтоб смог — он для этого идеально подошел. Как хересный уксус в овощном салате. Раскрыл, казалось бы, нехитрое и известное, но до дна. Его и много-то не надо (это я об уксусе). Дзюба — игрок года, потому что без него всё было бы совсем не так.

Вторым я назвал, конечно, Игоря Акинфеева. Свою ровную карьеру он сумел привести к взлету уже не в лучшем возрасте, в самый нужный момент. Только от него требовалось продемонстрировать свой высокий личный класс. И он справился. Признаюсь, меня это лично очень впечатлило. Я боялся за Игоря, боялся потому, что в последние годы он довольно часто допускал труднообъяснимые ошибки в самый ответственный момент. Мне казалось, что наступила пресловутая «усталость металла». Как сладко было ошибиться!

И третьим я назвал Марио Фернандеса. Пожалуй, самый качественный футболист сборной России в поле. Символично и в духе времени, что он натурализованный легионер. И, конечно, самый незабываемый момент в чемпионате — камбэк в дополнительное время с хорватами! Ничего круче, чем камбэк в овертайме, по-моему, не бывает. Такая редкость, и такой гол прекрасный; он увенчал для меня чемпионат мира. Дальше оставалась рутина — узнать имя чемпиона.

Вот так я проголосовал: 1. Дзюба, 2. Акинфеев, 3. Марио Фернандес

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Все комментарии
Лиговский
Лиговский
   334 / 818
сегодня в 15:50
Уткину нравятся гамбургеры.
cska plus
cska plus
   1 / 818
сегодня в 15:43
Дзюбе не нравится уткин.
ДСА
ДСА
   100 / 818
сегодня в 15:25
Написал целую повесть по этому поводу
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   95 / 818
сегодня в 15:21
А кому нравится сам Василий Уткин???
ermak6848
ermak6848
   124 / 818
сегодня в 15:14
Василий правильно критикует то, что ему не нравится...
drug01
drug01
   93 / 818
сегодня в 15:03
Давай Вася выходи сам на поле ......!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
   279 / 818
сегодня в 15:01
Василий не может избавиться от кулинарных аналогий.
Брулин
Брулин
   84 / 818
сегодня в 15:00
Здесь я согласен с Уткиным. Дзюба, действительно стал лицом этого ЧМ в России. А недостатки есть у каждого
NGY
NGY
   32 / 818
сегодня в 14:57
Уткин конечно на язык подвешан, острит не хило.

Но если брать ЧМ, то я бы выделил Черышева больше остальных. Имхо.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 818
сегодня в 14:57
С выбором лучших можно согласиться, остальное - вода!!!
Antonchik
Antonchik
   73 / 818
сегодня в 14:54
Всем не нравится Уткин, хорошо, что он никто.
vistory
vistory
   29 / 818
сегодня в 14:46
К чему это Уткин сказал?
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