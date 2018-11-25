Уткин: «Мне не нравится Дзюба, но он - футболист года»

Футбольный комментатор Василий Уткин назвал лучшего футболиста года в России.

Футболист года скоро будет определен. Я, как правило, мучаюсь. Но в этом году всё просто. Конечно, Дзюба.

Мне не нравится этот парень, и конечно, сейчас его окружает нормальная фан-истерия. Но истерия — норма в той истории, главным персонажем которой он стал в этом году. Кроме того, журналисту не сложно отделить суть происходящего от красивого вихря окружающих его наносных событий. Потому что наша журдеятельность часто этот вихрь и создает.

А то, что Дзюба мало мне приятен как личность и представляется мне довольно примитивным игроком, лишь подчеркивает, как высоко он прыгнул в этом году. Не самый умелый, не самый талантливый, совсем не красивый и уж никак его умницей не назовешь — тем круче. Это его год, и его успех в полной мере оценивается другими категориями: он оказался самым нужным, самым уместным и, как ни странно, самым искренним.

В истории сборной России на чемпионате мира нет ничего тайного или скрытого, и чудесного, в общем-то, тоже. Эту историю не рассказать, в ней нет тайны. Ее можно было только прожить. Нервами наружу, без кожи, простецки, не морща лоб. Дзюба это даже не то чтоб смог — он для этого идеально подошел. Как хересный уксус в овощном салате. Раскрыл, казалось бы, нехитрое и известное, но до дна. Его и много-то не надо (это я об уксусе). Дзюба — игрок года, потому что без него всё было бы совсем не так.

Вторым я назвал, конечно, Игоря Акинфеева. Свою ровную карьеру он сумел привести к взлету уже не в лучшем возрасте, в самый нужный момент. Только от него требовалось продемонстрировать свой высокий личный класс. И он справился. Признаюсь, меня это лично очень впечатлило. Я боялся за Игоря, боялся потому, что в последние годы он довольно часто допускал труднообъяснимые ошибки в самый ответственный момент. Мне казалось, что наступила пресловутая «усталость металла». Как сладко было ошибиться!

И третьим я назвал Марио Фернандеса. Пожалуй, самый качественный футболист сборной России в поле. Символично и в духе времени, что он натурализованный легионер. И, конечно, самый незабываемый момент в чемпионате — камбэк в дополнительное время с хорватами! Ничего круче, чем камбэк в овертайме, по-моему, не бывает. Такая редкость, и такой гол прекрасный; он увенчал для меня чемпионат мира. Дальше оставалась рутина — узнать имя чемпиона.

Вот так я проголосовал: 1. Дзюба, 2. Акинфеев, 3. Марио Фернандес