«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче Кононова

«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в игре 15-го тура РПЛ. Это был первый матч Олега Кононова у руля «красно-белых».
Москва, стадион «Открытие Арена»
«Спартак» - «Крылья Советов» 3:1 (0:0)
Голы: Ханни 59, Мельгарехо 61, Адриано 90 - Корниленко 49
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Ломовицкий (Мельгарехо 55), Адриано, Зе Луиш (Зобнин 71 (Попов 84)), Ханни
Главный тренер: Кононов Олег.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Рохель, Самарджич, Тигиев, Антон, Башкиров, Шейдаев, Яковлев (Молло 73), Канунников (Ткачук 18), Корниленко (Соболев 64)
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Башкиров 9, Зе Луиш 47, Шейдаев 83, Адриано 88
Судья: Москалев Владимир.
«Соккер.ру» вел
После того как ЦСКА выиграл серебряные медали и попал на прямую в ЛЧ ваши 3:0 теперь у вас как кость в горле. Ваш Федун из за не попадания в Л/Ч да же Промеса продал что бы возместить потери! Смекаешь кому приятней?
После того как ЦСКА выиграл серебряные медали и попал на прямую в ЛЧ ваши 3:0 теперь у вас как кость в горле. Ваш Федун из за не попадания в Л/Ч да же Промеса продал что бы возместить потери! Смекаешь кому приятней?
Очень стыдно за спартак. Это недоразумение побеждающее только если купили судью - нужно расформировать.
Очень стыдно за спартак. Это недоразумение побеждающее только если купили судью - нужно расформировать.
Был ли пенальти при игре рукой Зе Луиша в начале второго тайма? А как вы сами думаете? Конечно, был. Рука была поднята выше уровня тела. Не знаю, почему он не назначил 11-метровый, это его ошибка.
Был еще второй эпизод, где судья должен был наказать «Спартак» пенальти. При счете 2:1 Шейдаев врывался в штрафную с фланга Комбарова. Дмитрий толкает соперника руками в грудь, потом падает на поле и корчится от боли, как будто его ударили битой в голову. Арбитр всё прекрасно видел, но игру не остановил. Еще один фол в штрафной площади, еще один неназначенный пенальти.
Как однажды очень тонко высказался нынешний руководитель судейского корпуса [Александр Егоров], и я присоединяюсь к его «дипломатичной» оценке — арбитр отсудил «по понятиям». Оказывается, у нас есть судейство не только по правилам игры. Если так говорит глава судейства, то не требуйте объективного арбитража.
Был ли пенальти при игре рукой Зе Луиша в начале второго тайма? А как вы сами думаете? Конечно, был. Рука была поднята выше уровня тела. Не знаю, почему он не назначил 11-метровый, это его ошибка.
Был еще второй эпизод, где судья должен был наказать «Спартак» пенальти. При счете 2:1 Шейдаев врывался в штрафную с фланга Комбарова. Дмитрий толкает соперника руками в грудь, потом падает на поле и корчится от боли, как будто его ударили битой в голову. Арбитр всё прекрасно видел, но игру не остановил. Еще один фол в штрафной площади, еще один неназначенный пенальти.
Как однажды очень тонко высказался нынешний руководитель судейского корпуса [Александр Егоров], и я присоединяюсь к его «дипломатичной» оценке — арбитр отсудил «по понятиям». Оказывается, у нас есть судейство не только по правилам игры. Если так говорит глава судейства, то не требуйте объективного арбитража.
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу бригады арбитров в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов».
«Москалёв не увидел пенальти, чистая игра рукой. Жёлтая карточка была не нужна, но чистое нарушение, железный пенальти. После двух забитых „Спартаком“ голов можно сказать, что „Крылья“ убили. Игра могла повернуться по-другому»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу бригады арбитров в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов».
«Москалёв не увидел пенальти, чистая игра рукой. Жёлтая карточка была не нужна, но чистое нарушение, железный пенальти. После двух забитых „Спартаком“ голов можно сказать, что „Крылья“ убили. Игра могла повернуться по-другому»
...через годик
...через годик
Без помощи судей - ваш номер в таблице 10
Без помощи судей - ваш номер в таблице 10
вот выдержка из газет 2015 года.
Судья подарил победу «Спартаку»
4 декабря 2015. «Спартак» – «Крылья Советов». Один из главных участников матча – арбитр Владимир Москалев
Безусловно, арбитр серьезно повлиял на исход матча, но это не отменяет того факта, что в завершающей стадии атаки «Крылья Советов» вновь были беспомощны. В большинстве случаев мастерство самарских игроков не позволяло довести дело до удара.
И все же «Крылья» даже в таком состоянии переиграли «Спартак» по большинству показателей: чаще били по воротам (13 против 10), чаще попадали в створ (6 против 5), меньше нарушали правила. Москвичам повезло, что в их составе есть Квинси Промес, потому что этот матч правильнее было бы озаглавить «Промес против «Крыльев». Голландский полузащитник не выключался из игры, постоянно держал в напряжении оборону гостей и вполне мог рассчитывать на дубль или хет-трик. Единственным препятствием стал Георгий Лория.
вот выдержка из газет 2015 года.
Судья подарил победу «Спартаку»
4 декабря 2015. «Спартак» – «Крылья Советов». Один из главных участников матча – арбитр Владимир Москалев
Безусловно, арбитр серьезно повлиял на исход матча, но это не отменяет того факта, что в завершающей стадии атаки «Крылья Советов» вновь были беспомощны. В большинстве случаев мастерство самарских игроков не позволяло довести дело до удара.
И все же «Крылья» даже в таком состоянии переиграли «Спартак» по большинству показателей: чаще били по воротам (13 против 10), чаще попадали в створ (6 против 5), меньше нарушали правила. Москвичам повезло, что в их составе есть Квинси Промес, потому что этот матч правильнее было бы озаглавить «Промес против «Крыльев». Голландский полузащитник не выключался из игры, постоянно держал в напряжении оборону гостей и вполне мог рассчитывать на дубль или хет-трик. Единственным препятствием стал Георгий Лория.
Что будут делать хряки когда введут VAR?
Так и будут бороться за 9-10 место?
Что будут делать хряки когда введут VAR?
Так и будут бороться за 9-10 место?