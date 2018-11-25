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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 29’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче Кононова

сегодня, 15:55
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«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в игре 15-го тура РПЛ. Это был первый матч Олега Кононова у руля «красно-белых».

Москва, стадион «Открытие Арена»

«Спартак» - «Крылья Советов» 3:1 (0:0)
Голы: Ханни 59, Мельгарехо 61, Адриано 90 - Корниленко 49

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Ломовицкий (Мельгарехо 55), Адриано, Зе Луиш (Зобнин 71 (Попов 84)), Ханни
Главный тренер: Кононов Олег.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Рохель, Самарджич, Тигиев, Антон, Башкиров, Шейдаев, Яковлев (Молло 73), Канунников (Ткачук 18), Корниленко (Соболев 64)
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Башкиров 9, Зе Луиш 47, Шейдаев 83, Адриано 88

Судья: Москалев Владимир.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Brigar
Brigar
   23 / 829
сегодня в 17:31
Только расформирование тарасни спасет наш футбол от разъедающей гнили беспредела и коррупции.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Константин Белых
   45 / 829
сегодня в 17:28
Да но разодрали вас 3-0 как хорек курицу.. А это приятно все-таки..
Не смеши мои подковы!
После того как ЦСКА выиграл серебряные медали и попал на прямую в ЛЧ ваши 3:0 теперь у вас как кость в горле. Ваш Федун из за не попадания в Л/Ч да же Промеса продал что бы возместить потери! Смекаешь кому приятней?
kingoffam
kingoffam
   228 / 829
сегодня в 17:27
Ещё Валера сегодня нагнёт бакланов и всё будет тип-топ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 829
сегодня в 17:26
Ну, теперь то народные попрут!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   26 / 829
сегодня в 17:26
Естественно матч середняков не смотрел, был в дороге, ехал в барчик перед стадионом. Сейчас пересмотрел повторы.
Очень стыдно за спартак. Это недоразумение побеждающее только если купили судью - нужно расформировать.
MALOVAR
MALOVAR ответил serh62
   4 / 829
сегодня в 17:25
ну что , глубоко тебе ?)))) поздравь и гуляй ,а мне будешь отвечать когда с аргументами придешь,сопли вон и миранчуков висят ,а в футболе ноли
Великолепный
Великолепный
   20 / 829
сегодня в 17:25
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил судейство в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов» (3:1). Главным судьей на этот поединок был назначен Владимир Москалев.

Был ли пенальти при игре рукой Зе Луиша в начале второго тайма? А как вы сами думаете? Конечно, был. Рука была поднята выше уровня тела. Не знаю, почему он не назначил 11-метровый, это его ошибка.

Был еще второй эпизод, где судья должен был наказать «Спартак» пенальти. При счете 2:1 Шейдаев врывался в штрафную с фланга Комбарова. Дмитрий толкает соперника руками в грудь, потом падает на поле и корчится от боли, как будто его ударили битой в голову. Арбитр всё прекрасно видел, но игру не остановил. Еще один фол в штрафной площади, еще один неназначенный пенальти.

Как однажды очень тонко высказался нынешний руководитель судейского корпуса [Александр Егоров], и я присоединяюсь к его «дипломатичной» оценке — арбитр отсудил «по понятиям». Оказывается, у нас есть судейство не только по правилам игры. Если так говорит глава судейства, то не требуйте объективного арбитража.
1viking17
1viking17
   703 / 829
сегодня в 17:24
А почему некоторые комментарии заблокировали, что, правда глаза колит?????
ndedov
ndedov
   225 / 829
сегодня в 17:24
Молодцы конечно.
Константин Белых
Константин Белых ответил Красно Синий воин
   743 / 829
сегодня в 17:24
Так нам вас в очной встрече обыгрывать как показала практика прошлого сезона и нет надобности.Или уже забыл прошлый сезон? Напоминаю ЦСКА оказался выше вас в таблице и в Л/Ч. А вы в квалификации и ПАОК обыграть не смогли.
Да но разодрали вас 3-0 как хорек курицу.. А это приятно все-таки..
proezd2
proezd2 ответил 112910415
сегодня в 17:23
канешна Брата ,пиджак уже за первое мовит.хехе
КАМЮ
КАМЮ ответил Геннадьич
   214 / 829
сегодня в 17:21
Счет по игре.Пенальти был,но и маленький офсайд был,когда крылышки забили.А еще было неудаление Башкирова,так что про судейство в смысле предвзятости говорить не приходится. А сколько визга то со стороны криминально-культурной "столицы"!!!Приятно глазу! Всех спартаковцев с победой!!!
Мнение проспартачного экс-судейки:
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу бригады арбитров в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов».
«Москалёв не увидел пенальти, чистая игра рукой. Жёлтая карточка была не нужна, но чистое нарушение, железный пенальти. После двух забитых „Спартаком“ голов можно сказать, что „Крылья“ убили. Игра могла повернуться по-другому»
КАМЮ
КАМЮ ответил proezd2
   214 / 829
сегодня в 17:18
узбагойся ,у тебя мышление сайта .
Да и ты не переживай. Переболеете и этим...
...через годик
Гус Пойет
Гус Пойет
   37 / 829
сегодня в 17:17
С победой Спартак!
112910415
112910415
   117 / 829
сегодня в 17:17
вот победная серия и началась!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Константин Белых
   45 / 829
сегодня в 17:15
Вот в очной встрече сначала нас обыграйте. А завтра с Пльзенью справтесь-тогда поговорим!
Так нам вас в очной встрече обыгрывать как показала практика прошлого сезона и нет надобности.Или уже забыл прошлый сезон? Напоминаю ЦСКА оказался выше вас в таблице и в Л/Ч. А вы в квалификации и ПАОК обыграть не смогли.
proezd2
proezd2 ответил КАМЮ
сегодня в 17:11
узбагойся ,у тебя мышление сайта .
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 17:10
Счет по игре.Пенальти был,но и маленький офсайд был,когда крылышки забили.А еще было неудаление Башкирова,так что про судейство в смысле предвзятости говорить не приходится. А сколько визга то со стороны криминально-культурной "столицы"!!!Приятно глазу! Всех спартаковцев с победой!!!
Константин Белых
Константин Белых ответил Красно Синий воин
   743 / 829
сегодня в 17:10
А чего там смотреть - все и так все уже увидели! Без помощи судей - ваш номер в таблице 10
Вот в очной встрече сначала нас обыграйте. А завтра с Пльзенью справтесь-тогда поговорим!
санекЦСКА
санекЦСКА
сегодня в 17:09
Олег верим
Palex
Palex ответил Nikola45
   159 / 829
сегодня в 17:09
По поводу Москалева! Нужно поднимать вопрос о профессиональной пригодности или заводить уголовное дело!
Да у него все в одном флаконе. И проф не пригодный,да еще и взяточник.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Константин Белых
   45 / 829
сегодня в 17:08
По весне посмотрим кто за что боротся будет.. Сильно то не зазнавайтесь. А то после Реала жбан совсем рвануло от гордости..
А чего там смотреть - все и так все уже увидели!

Без помощи судей - ваш номер в таблице 10
Palex
Palex
   159 / 829
сегодня в 17:08
А почему на матче не аншлаг?
Nikola45
Nikola45
   284 / 829
сегодня в 17:07
По поводу Москалева! Нужно поднимать вопрос о профессиональной пригодности или заводить уголовное дело!
Великолепный
Великолепный
   20 / 829
сегодня в 17:05
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ!

вот выдержка из газет 2015 года.

Судья подарил победу «Спартаку»

4 декабря 2015. «Спартак» – «Крылья Советов». Один из главных участников матча – арбитр Владимир Москалев

Безусловно, арбитр серьезно повлиял на исход матча, но это не отменяет того факта, что в завершающей стадии атаки «Крылья Советов» вновь были беспомощны. В большинстве случаев мастерство самарских игроков не позволяло довести дело до удара.

И все же «Крылья» даже в таком состоянии переиграли «Спартак» по большинству показателей: чаще били по воротам (13 против 10), чаще попадали в створ (6 против 5), меньше нарушали правила. Москвичам повезло, что в их составе есть Квинси Промес, потому что этот матч правильнее было бы озаглавить «Промес против «Крыльев». Голландский полузащитник не выключался из игры, постоянно держал в напряжении оборону гостей и вполне мог рассчитывать на дубль или хет-трик. Единственным препятствием стал Георгий Лория.
nautilus163
nautilus163
   607 / 829
сегодня в 17:05
Спартак помимо Кононова подписал ещё и Москалёва!
Константин Белых
Константин Белых ответил Красно Синий воин
   743 / 829
сегодня в 17:04
Судейская победа, спартак-середняк во все красе Что будут делать хряки когда введут VAR? Так и будут бороться за 9-10 место?
По весне посмотрим кто за что боротся будет.. Сильно то не зазнавайтесь. А то после Реала жбан совсем рвануло от гордости..
КАМЮ
КАМЮ
   214 / 829
сегодня в 17:04
Сегодня у сектантов зародилась новая религия - Коноверим
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   45 / 829
сегодня в 17:02
Судейская победа, спартак-середняк во все красе
Что будут делать хряки когда введут VAR?
Так и будут бороться за 9-10 место?
spartach n1
spartach n1
   8 / 829
сегодня в 17:02
С победой !

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