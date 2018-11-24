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18:00 Матч завершен  Вест Хэм 0:4  Манчестер Сити 11.00 6.45 1.24
18:00 Матч завершен  Уотфорд 0:3  Ливерпуль 6.25 3.02 1.78
18:00 Матч завершен  Ман Юнайтед 0:0  Кристал Пэлас 1.615 3.25 7.90
20:30 Идет второй тайм, 77’  Тоттенхэм 3:0  Челси 1.25 6.30 10.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 1:0  РБ Лейпциг 1.41 3.90 11.50
17:30 Матч завершен  Бавария 3:3  Фортуна 1.101 13.25 24.00
17:30 Матч завершен  Майнц 1:2  Боруссия Д 6.60 2.11 2.34
20:30 73’  Шальке-04 3:1  Нюрнберг 1.063 11.50 41.00
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Эйбар 3:0  Реал 2.54 3.14 2.94
18:15 Матч завершен  Валенсия 3:0  Райо Вальекано 1.152 7.40 20.00
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:0  Рома 4.20 2.53 2.38
20:00 Матч завершен  Ювентус 2:0  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
22:30 сегодня  Интер -:-  Фрозиноне 1.27 6.40 11.50
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Динамо М 1:2  Енисей 4.65 3.10 1.94
16:30 Матч завершен  Оренбург 1:0  Уфа 2.60 1.727 11.25
19:00 Матч завершен  Анжи 1:1  Рубин 13.75 2.95 1.56
Франция. Лига 1 2018/2019, 14 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен  ПСЖ 1:0  Тулуза 1.055 13.00 35.00
22:00 сегодня  Кан -:-  Монако 2.92 3.32 2.44
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«Рубин» сыграл вничью с «Анжи»

сегодня, 20:52
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Рубин» сыграл вничью с «Анжи» в матче 15-го тура чемпионата России.

Каспийск, стадион Анжи-Арена

«Анжи» - «Рубин» 1:1 (1:1)
Голы: Долгов 36 - Калинин 27

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кацаев (Понсе 67), Кулик, Гиголаев (Чансельор 81), Савичев, Ондуа, Чайковский, Долгов (Ахъядов 74)
Главный тренер: Адиев Магомед.

«Рубин»: Иван Коновалов, Гранат, Навас, Цаллагов, Байрамян, Калинин, Уремович, Могилевец, Игорь Коновалов (Камболов 46), Полоз (Шекари 64), Азмун
Главный тренер: Бердыев Курбан.

Предупреждения: Чайковский 23, Камболов 49, Цаллагов 70, Понсе 76, Навас 76

Судья: Иванов Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Енисей» одержал победу над московским «Динамо».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   111 / 785
сегодня в 21:51
ничья на своём поле не трагедия конечно, но что уж есть...
mangoх12
mangoх12 ответил mars6791
   51 / 785
сегодня в 21:50
Чтобы быть наверху таблицы Рубину нужно качественное усиление, практически во всех линиях, кроме вратарской. Но финансы поют романсы, поэтому что Рубин в середине таблицы это уже неплохо, КББ выжимает из этого состава все. Конечно надо делать ставку на своих воспитанников, но без финансов их все равно не удержишь, все поросль на корню скупает Москва и Питер.
ахахах стандартная отмазка у курбанчика снова дэнэг нэт
viv
viv
   75 / 785
сегодня в 21:43
Опять у казанского расстройство, то пупсики его расстроют, то татары.
mars6791
mars6791
   205 / 785
сегодня в 21:38
Чтобы быть наверху таблицы Рубину нужно качественное усиление, практически во всех линиях, кроме вратарской. Но финансы поют романсы, поэтому что Рубин в середине таблицы это уже неплохо, КББ выжимает из этого состава все. Конечно надо делать ставку на своих воспитанников, но без финансов их все равно не удержишь, все поросль на корню скупает Москва и Питер.
EAGuar As
EAGuar As
   54 / 785
сегодня в 21:37
Для Анжи и ничья хорошо .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 785
сегодня в 21:37
Этот Рубин сам не играет и другим не дает. Задолбали эти ничейки...
pomor45
pomor45 ответил Василий 50
   96 / 785
сегодня в 21:33
"Анжи" еще возьмет свое, впрочем как и "Рубин".
Выгоднее продать своё?
Accinit
Accinit
   102 / 785
сегодня в 21:21
рубин как был пердивным, так и остался.
сканер
сканер
   219 / 785
сегодня в 21:16
Рубин играл лучше,но и Анжи имел хорошие шансы на 2й гол.Ничья закономерна.
kts
kts
   307 / 785
сегодня в 21:14
Всех хейтеров КББ жжет прошлое унижение
RussianMango
RussianMango
   262 / 785
сегодня в 21:13
Анжи очки были нужнее. А Бердыев просел как тренер.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил AmIIIeR89
   86 / 785
сегодня в 21:12
Всегда радуюсь когда туркмен очки теряет
А я не радуюсь, а просто не удивляюсь....
vistory
vistory
   24 / 785
сегодня в 21:12
Для рубина и ничья в этом матче успех.
Василий 50
Василий 50
   128 / 785
сегодня в 21:12
"Анжи" еще возьмет свое, впрочем как и "Рубин".
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   168 / 785
сегодня в 21:09
Всегда радуюсь когда туркмен очки теряет
Nafnafik
Nafnafik ответил pomor45
   27 / 785
сегодня в 21:08
Футбольная общественность в явном замешательстве относительно тренерского гения КББ.
Его гений расцветает при виде наличных денег.
Brigar
Brigar
   19 / 785
сегодня в 21:07
Похоже, рубин и спартак в этом сезоне будут клиентами переходного турнира.
pomor45
pomor45
   96 / 785
сегодня в 21:04
Футбольная общественность в явном замешательстве относительно тренерского гения КББ.
Ваня лучший
Ваня лучший
   32 / 785
сегодня в 21:04
Смотреть на форварда сб. России по фамилии Полоз было и тоскливо и смешно одновременно
Чист
Чист ответил nautilus163
   327 / 785
сегодня в 21:03
Рубину надо было выигрывать! Жаль!
для чего Анжи более нужны очки
Чист
Чист
   327 / 785
сегодня в 21:02
По мне Рубин с каждой встречи имеет ему терять нечего что противник предложит можно подумать
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   86 / 785
сегодня в 21:01
Помнится, не так давно, Азмун, заявлял, что готов ответить на предложения из Европы! Ахахаха!!! Курбан Бикеич- твоя Европа!
nautilus163
nautilus163
   709 / 785
сегодня в 21:00
Рубину надо было выигрывать! Жаль!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 20:59
Отличная игра Анжи.Немного не повезло.
hata
hata
   225 / 785
сегодня в 20:53
Рубин в этом сезоне установит рекорд по ничьим.
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