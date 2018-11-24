«Рубин» сыграл вничью с «Анжи» в матче 15-го тура чемпионата России.
Каспийск, стадион Анжи-Арена
«Анжи» - «Рубин» 1:1 (1:1)
Голы: Долгов 36 - Калинин 27
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кацаев (Понсе 67), Кулик, Гиголаев (Чансельор 81), Савичев, Ондуа, Чайковский, Долгов (Ахъядов 74)
Главный тренер: Адиев Магомед.
«Рубин»: Иван Коновалов, Гранат, Навас, Цаллагов, Байрамян, Калинин, Уремович, Могилевец, Игорь Коновалов (Камболов 46), Полоз (Шекари 64), Азмун
Главный тренер: Бердыев Курбан.
Предупреждения: Чайковский 23, Камболов 49, Цаллагов 70, Понсе 76, Навас 76
Судья: Иванов Сергей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Енисей» одержал победу над московским «Динамо».