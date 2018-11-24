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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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«Тоттенхэм» уверенно переиграл «Челси»

вчера, 22:22
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«Тоттенхэм» одержал победу над «Челси» в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Лондон, стадион Уэмбли

«Тоттенхэм» - «Челси» 3:1 (2:0)
Голы: Алли 8, Кейн 16, Сон 55 - Жиру 85

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Фойт, Алдервейрелд, Дэвис, Дайер, Сиссоко, Эриксен, Алли (Уинкс 87), Сон (Ламела 78), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 58), Виллиан (Жиру 76), Мората (Педро 58), Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Рюдигер 19, Азар 45+3, Жоржиньо 72

Судья: Аткинсон Мартин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Манчестер Сити» крупно переиграл «Вест Хэм».

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Все комментарии
Adepta
Adepta
   81 / 795
сегодня в 00:24
Тоттенхэм с победой!
Tott_Hot
Tott_Hot
   381 / 795
вчера в 23:50
Сон претендент на лучший гол месяца?
Василий 50
Василий 50
   136 / 795
вчера в 23:48
Даже слишком уверенно.
Bayern Best
Bayern Best
   55 / 795
вчера в 23:30
Шпор с победой.
barcamilan
barcamilan ответил abramjan
   400 / 795
вчера в 23:18
вот есть такая паршивая овца как тотенхем...сама никогда не станет чемпионом и другим пакостит
сразу видно хейтера шпор, а ведь на классе уделали аристократиков
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   447 / 795
вчера в 23:07
Радостные вопли из курятника.Победили в обычном матче чемпионата, а голосят на всю деревню так, словно выиграли чемпионат.
holms918
holms918
   428 / 795
вчера в 23:01
"Тоттенхэм" в порядке.
sparxx2
sparxx2 ответил 311
   140 / 795
вчера в 23:00
Ты про непоставленный пеналь взяткинсона?)
Нет, я про 2-ую жёлтую и респективно красную Рюдигера и последние пол часа матча мы бы вам и с Педро и с Жиру ещё 3 за шиворот бы накидали, но судья вас (как всегда) спас.
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил abramjan
   67 / 795
вчера в 22:57
вот есть такая паршивая овца как тотенхем...сама никогда не станет чемпионом и другим пакостит
    112910415
    112910415
       96 / 795
    вчера в 22:57
    отличная игра, отличный результат!
    За всё хорошее
    За всё хорошее ответил
       225 / 795
    вчера в 22:52
    Всё, кина не будет. Неспособным оказался писатель наш создать сценарий под весёлое кино, убежал опять. Странный малый, уже всё для него сделали, а всё равно боится :) Жаль. Я был бы не прочь повеселиться. Ну, я его подловлю так, что он не открутится, сделаю ему западню как-нибудь. А пока пойдём посмотрим Барселону что ли?)
      ᅠ
      ответил За всё хорошее
         580 / 795
      вчера в 22:48
      Раз уж пожар, значит никакой из тебя сторож Гыгы
      Всё, кина не будет. Неспособным оказался писатель наш создать сценарий под весёлое кино, убежал опять. Странный малый, уже всё для него сделали, а всё равно боится :)
      Жаль. Я был бы не прочь повеселиться. Ну, я его подловлю так, что он не открутится, сделаю ему западню как-нибудь. А пока пойдём посмотрим Барселону что ли?)
      DXTK
      DXTK
         95 / 795
      вчера в 22:47
      С победой лучший клуб Лондона - Тоттенхэм.
      alexov222
      alexov222 ответил sparxx2
         137 / 795
      вчера в 22:45
      Как никто ? А Азарушка бедненький ? Нет ? Его кувыркания сегодня тебе не понравились ?
      да пусть пишет. это все что ему осталось делать. и ведь дело не в 3-1 ,не так ли?))
      Великий Князь
      Великий Князь ответил kiendjin
         1 / 795
      вчера в 22:44
      1 колбасу я не считал специально! Так что учи мат часть! Твою психику берегу.. аха-ха)
      Спасибо за заботу, только что же ты свою не уберёг? Аха-ха)
      311
      311 ответил sparxx2
         65 / 795
      вчера в 22:44
      Как никто ? А Азарушка бедненький ? Нет ? Его кувыркания сегодня тебе не понравились ?
      Ты про непоставленный пеналь взяткинсона?)
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 795
      вчера в 22:43
        cannongun
        cannongun ответил alexov222
           51 / 795
        вчера в 22:43
        ставил на 2-1,думал игра будет более равной. если бы влетело все 100-процентное,что они умудрились запороть,этот матч запомнился бы надолго. а так имеем,что имеем. говорил же ничего страшного в Челси и соседях нет,просто хорошие команды.
        аналогично, бро
        kiendjin
        kiendjin ответил Великий Князь
           265 / 795
        вчера в 22:43
        Что ты несёшь, джинни. Видно тебе повредили память 4 торпеды от Бетиса. Аха-ха)
        1 колбасу я не считал специально! Так что учи мат часть! Твою психику берегу..

        аха-ха)
        sparxx2
        sparxx2 ответил 311
           140 / 795
        вчера в 22:42
        Как Кейн сегодня кувыркался весь матч от каждого прикосновения не переплюнет никто!)
        Как никто ? А Азарушка бедненький ? Нет ? Его кувыркания сегодня тебе не понравились ?
        ᅠ
           580 / 795
        вчера в 22:42
          Великий Князь
          Великий Князь ответил Тео Джонс
             1 / 795
          вчера в 22:42
          Ты только не потеряйся после матча как обычно, гавнецо будет тебя ждать Костичек гыгы.
          Можешь меня не ждать, Джонс. Аха-ха)
          EAGuar As
          EAGuar As
             60 / 795
          вчера в 22:41
          С победой .
          Великий Князь
          Великий Князь ответил kiendjin
             1 / 795
          вчера в 22:41
          Опровергну - 3 мадридских колбасы! Подтверждено официальной датой 2018 года!
          Что ты несёшь, джинни.
          Видно тебе повредили память 4 торпеды от Бетиса. Аха-ха)
          mangoх12
          mangoх12
             29 / 795
          вчера в 22:41
          ладно , всех шпор с красивой победой над сильным соперником. Чпокетино сегодня зачет!
          311
          311 ответил sparxx2
             65 / 795
          вчера в 22:41
          Пожалел судья пенсню пожалееееееееееееел...... Рюдигер последние пол часа матча должен был смотреть в раздевалке на телефоне. Вот тогда можно было бы добивать полумёртвых желтуриков до 5-6-7 голов в одну калитку, но что бы сохранить интригу и матче и чемпионате..... подвёл Аткинсон к 3:1.
          Как Кейн сегодня кувыркался весь матч от каждого прикосновения не переплюнет никто!)
          Тео Джонс
          Тео Джонс ответил Великий Князь
             469 / 795
          вчера в 22:41
          Для этого есть дизентерийные амёбы, сам знаешь вроде кого, они то везде и разнесут. Аха-ха) А сейчас глянем на другой фейспалм, осталось немного. А *овна у меня на вас всех хватит. Всем воздам по заслугам)
          Ты только не потеряйся после матча как обычно, гавнецо будет тебя ждать Костичек гыгы.
          sparxx2
          sparxx2 ответил 311
             140 / 795
          вчера в 22:39
          Гол Сона это краткая презентация матча. Один провожает, двое смотрят...
          Там человек 5 его провожали.....
          После гола Сона я смотрел матч стоя ! Так уделать ВСЮ ОБОРОНУ команды которая шла в чемпионате БЕЗ поражения...... просто жесть !!!!
          RMUKMU
          RMUKMU
             121 / 795
          вчера в 22:39
          Если бы Аткинсон заметил фол на Азаре в штрафной при 1:0, то может матч сложился бы по другому. А так уничтожили Челси.
          Но даже Челси в последних матчах лучше чем бедному газону Уэмбли.
          kiendjin
          kiendjin ответил Великий Князь
             265 / 795
          вчера в 22:38
          Разве что три каталонских языка. Благо они всегда поддерживают гигиену царского седалища. Аха-ха)
          Опровергну - 3 мадридских колбасы! Подтверждено официальной датой 2018 года!
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