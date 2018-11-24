«Тоттенхэм» уверенно переиграл «Челси»

«Тоттенхэм» одержал победу над «Челси» в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион Уэмбли
«Тоттенхэм» - «Челси» 3:1 (2:0)
Голы: Алли 8, Кейн 16, Сон 55 - Жиру 85
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Фойт, Алдервейрелд, Дэвис, Дайер, Сиссоко, Эриксен, Алли (Уинкс 87), Сон (Ламела 78), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 58), Виллиан (Жиру 76), Мората (Педро 58), Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Рюдигер 19, Азар 45+3, Жоржиньо 72
Судья: Аткинсон Мартин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Манчестер Сити» крупно переиграл «Вест Хэм».
Жаль. Я был бы не прочь повеселиться. Ну, я его подловлю так, что он не открутится, сделаю ему западню как-нибудь. А пока пойдём посмотрим Барселону что ли?)
Жаль. Я был бы не прочь повеселиться. Ну, я его подловлю так, что он не открутится, сделаю ему западню как-нибудь. А пока пойдём посмотрим Барселону что ли?)
аха-ха)
аха-ха)
Видно тебе повредили память 4 торпеды от Бетиса. Аха-ха)
Видно тебе повредили память 4 торпеды от Бетиса. Аха-ха)
После гола Сона я смотрел матч стоя ! Так уделать ВСЮ ОБОРОНУ команды которая шла в чемпионате БЕЗ поражения...... просто жесть !!!!
После гола Сона я смотрел матч стоя ! Так уделать ВСЮ ОБОРОНУ команды которая шла в чемпионате БЕЗ поражения...... просто жесть !!!!
Но даже Челси в последних матчах лучше чем бедному газону Уэмбли.
Но даже Челси в последних матчах лучше чем бедному газону Уэмбли.