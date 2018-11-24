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18:00 Матч завершен  Вест Хэм 0:4  Манчестер Сити 11.00 6.45 1.24
18:00 Матч завершен  Уотфорд 0:3  Ливерпуль 6.25 3.02 1.78
18:00 Матч завершен  Ман Юнайтед 0:0  Кристал Пэлас 1.615 3.25 7.90
20:30 Идет второй тайм, 77’  Тоттенхэм 3:0  Челси 1.25 6.30 10.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 1:0  РБ Лейпциг 1.41 3.90 11.50
17:30 Матч завершен  Бавария 3:3  Фортуна 1.101 13.25 24.00
17:30 Матч завершен  Майнц 1:2  Боруссия Д 6.60 2.11 2.34
20:30 73’  Шальке-04 3:1  Нюрнберг 1.063 11.50 41.00
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Эйбар 3:0  Реал 2.54 3.14 2.94
18:15 Матч завершен  Валенсия 3:0  Райо Вальекано 1.152 7.40 20.00
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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20:00 Матч завершен  Ювентус 2:0  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Динамо М 1:2  Енисей 4.65 3.10 1.94
16:30 Матч завершен  Оренбург 1:0  Уфа 2.60 1.727 11.25
19:00 Матч завершен  Анжи 1:1  Рубин 13.75 2.95 1.56
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«Ювентус» обыграл СПАЛ, Роналду забил гол

сегодня, 21:56
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

В рамках 13-го тура Серии А «Ювентус» дома обыграл гостей из Феррары.

Турин, стадион «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» - СПАЛ 2:0 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду 29, Манджукич 60

«Ювентус»: Перин, Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Сандро (Кьеллини 87), Куадрадо, Пьянич, Бентанкур, Дуглас Коста (Матюиди 73), Манджукич, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

«СПАЛ»: Гомис, Лаццари, Ранхель Ционек, Фелипе, Бонифаци, Фарес, Миссироли (Валоти 59), Скьяттарелла (Вальдифиори 83), Куртич, Антенуччи, Петанья (Палоски 85)
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

Предупреждения: Ранхель Ционек 39, Фарес 52, Бентанкур 64, Скьяттарелла 74

Судья: Ла Пенна Федерико.

В прошлом туре «Ювентус» обыграл «Милан».

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил allemz
   1 / 785
сегодня в 22:06
Прочитал заголовок, показалось: Ювентус пока спал, Роналду забил гол.
Почти так и было)
Чемпионский Клык 7
Чемпионский Клык 7 ответил Великий Князь
   641 / 785
сегодня в 22:05
Барсики что то не заходят. На землю залегли, их сейчас матрасить будут. Аха-ха)
Готовятся брать на рабочий клык у индейца!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   87 / 785
сегодня в 22:04
Рон продолжает клепать. Юве выигрывает легко и непринужденно.)
allemz
allemz
   15 / 785
сегодня в 22:04
Прочитал заголовок, показалось: Ювентус пока спал, Роналду забил гол.
Великий Князь
Великий Князь
   1 / 785
сегодня в 22:03
Барсики что то не заходят. На землю залегли, их сейчас матрасить будут. Аха-ха)
djaich
djaich
   758 / 785
сегодня в 22:00
А Роналду то уже Пионтека по мячам догнал и делит с ним первое место в списке голеадоров, а в ближайших турах и перегонит последнего. Криштиану есть первый бомбардир и в Англии, и в Испании, а теперь уже и в Италии. Всем остальным о таком достижении только мечтать остается.
Великий Князь
Великий Князь
   1 / 785
сегодня в 22:00
Унылая игра, унылая победа, но с таким экспериментальным составом сгодится. Пьянич сегодня пробил дно. Играли реально 10 против 11.
Арбитра с чудной фамилией надо запомнить. Растёт подстилка Моратти. Таких несуразных и неадекватных решений при существующем ВАРе трудно придумать.
Всех с победой, господа!
juvenale
juvenale
   60 / 785
сегодня в 21:58
всех с победой!хотя Юве не впечатляет даже на уровне Спала
League1
League1
   109 / 785
сегодня в 21:57
Дежурная победа Ювентуса. Дежурный гол Роналду.
Чемпионский Клык 7
Чемпионский Клык 7
   641 / 785
сегодня в 21:57
Скучный матч. СПАЛ прихватил на клычок без огонька.
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