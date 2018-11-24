«Ювентус» обыграл СПАЛ, Роналду забил гол

В рамках 13-го тура Серии А «Ювентус» дома обыграл гостей из Феррары.
Турин, стадион «Альянц Стэдиум»
«Ювентус» - СПАЛ 2:0 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду 29, Манджукич 60
«Ювентус»: Перин, Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Сандро (Кьеллини 87), Куадрадо, Пьянич, Бентанкур, Дуглас Коста (Матюиди 73), Манджукич, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
«СПАЛ»: Гомис, Лаццари, Ранхель Ционек, Фелипе, Бонифаци, Фарес, Миссироли (Валоти 59), Скьяттарелла (Вальдифиори 83), Куртич, Антенуччи, Петанья (Палоски 85)
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
Предупреждения: Ранхель Ционек 39, Фарес 52, Бентанкур 64, Скьяттарелла 74
Судья: Ла Пенна Федерико.
В прошлом туре «Ювентус» обыграл «Милан».
Арбитра с чудной фамилией надо запомнить. Растёт подстилка Моратти. Таких несуразных и неадекватных решений при существующем ВАРе трудно придумать.
Всех с победой, господа!
Арбитра с чудной фамилией надо запомнить. Растёт подстилка Моратти. Таких несуразных и неадекватных решений при существующем ВАРе трудно придумать.
Всех с победой, господа!