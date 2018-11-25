«Монако» обыграл «Кан», Головин получил желтую карточку

В рамках очередного тура чемпионата Франции «Монако» одержал долгожданную победу. Это первый триумф для Тьерри Анри в качестве главного тренера монегасков.
Кан, стадион «Мишель д'Орнано»
«Кан» - «Монако» 0:1 (0:0)
Гол: Фалькао 55
«Кан»: Самба, Самба, Джику, Байссе, Армугом, Граде, Фаджр, Оньянге, Нинга (Джозеф Эвенс 58), Деминге (Хауи 62), Бове (Бамму 72), Тчокунте
Главный тренер: Меркадаль Фабьен.
«Монако»: Бенальо, Бенальо, Жемерсон, Хенрикс, Пьерр-Габриэль, Диоп (Пеле 59), Аит Бенассер, Тилеманс, Фалькао (Силла 81), Шадли (Грандсер 76), Головин
Главный тренер: Анри Тьерри.
Предупреждения: Нинга 39, Байссе 52, Головин 77, Пьерр-Габриэль 90+6, Бенассер 90+7
Судья: Леонар Тома.
В прошлом туре «Монако» крупно уступил ПСЖ.