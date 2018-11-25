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«Монако» обыграл «Кан», Головин получил желтую карточку

сегодня, 00:10
КанЛоготип футбольный клуб Кан0 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

В рамках очередного тура чемпионата Франции «Монако» одержал долгожданную победу. Это первый триумф для Тьерри Анри в качестве главного тренера монегасков.

Кан, стадион «Мишель д'Орнано»

«Кан» - «Монако» 0:1 (0:0)
Гол: Фалькао 55

«Кан»: Самба, Самба, Джику, Байссе, Армугом, Граде, Фаджр, Оньянге, Нинга (Джозеф Эвенс 58), Деминге (Хауи 62), Бове (Бамму 72), Тчокунте
Главный тренер: Меркадаль Фабьен.

«Монако»: Бенальо, Бенальо, Жемерсон, Хенрикс, Пьерр-Габриэль, Диоп (Пеле 59), Аит Бенассер, Тилеманс, Фалькао (Силла 81), Шадли (Грандсер 76), Головин
Главный тренер: Анри Тьерри.

Предупреждения: Нинга 39, Байссе 52, Головин 77, Пьерр-Габриэль 90+6, Бенассер 90+7

Судья: Леонар Тома.

В прошлом туре «Монако» крупно уступил ПСЖ.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   36 / 795
сегодня в 00:30
Премого конкурента обыграл Монако. С победой! А Головин как всегда без полезен. Толко карточками отмечается а не резултативными действиями которых от него ждут. Ладно хоть не красную а то бы совсем команду подвел.
Brigar
Brigar
   19 / 795
сегодня в 00:16
Неужели Монако не попадет во французский пердив?
ману дель мораль
ману дель мораль
   208 / 795
сегодня в 00:14
С желтой карточкой тогда
EAGuar As
EAGuar As
   60 / 795
сегодня в 00:13
С победой .
25процентный клоун
25процентный клоун
   58 / 795
сегодня в 00:13
Анри с победой,уау,Саня весь матч на ногам ,ну поздр тогда
EAGuar As
EAGuar As
   60 / 795
сегодня в 00:13
С победой .
nedved10
nedved10
   264 / 795
сегодня в 00:11
С первой победой Анри в качестве главного тренера Монако
Left Boy
Left Boy
   202 / 795
сегодня в 00:11
мдааа дноловин пробивает дно
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