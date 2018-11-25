Кононов: «Сегодня в игре верил только в победу»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

После матча я поблагодарил всех с победой. Считаю, неплохая игра, были хорошие моменты, которые бы хотелось видеть. Были и… не скажу, что провалы, но надо улучшать игру. Первая победа всегда тяжёлая, и я очень рад.



Был ли момент, когда казалось, что проиграем? Я сам человек позитивный, поэтому всегда верю только в лучшее. Сегодня в игре верил только в победу. Так получилось, что мы её добились.



Конечно, замены предполагались. Всё-таки у нас была достаточно хорошая скамейка запасных. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что во всех игроках уверен, во всех верю, любой может выходить в стартовом составе.