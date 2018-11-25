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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 27’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
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Кононов: «Сегодня в игре верил только в победу»

сегодня, 16:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

После матча я поблагодарил всех с победой. Считаю, неплохая игра, были хорошие моменты, которые бы хотелось видеть. Были и… не скажу, что провалы, но надо улучшать игру. Первая победа всегда тяжёлая, и я очень рад. 

Был ли момент, когда казалось, что проиграем? Я сам человек позитивный, поэтому всегда верю только в лучшее. Сегодня в игре верил только в победу. Так получилось, что мы её добились. 

Конечно, замены предполагались. Всё-таки у нас была достаточно хорошая скамейка запасных. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что во всех игроках уверен, во всех верю, любой может выходить в стартовом составе.

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Все комментарии
П.Пар
П.Пар
сегодня в 16:58
Гол Крыльев был забит из офсайда. Луиш играл рукой, это пенальти. Башкирова нужно было удалять однозначно. Судейство было отвратительное. Но Спартак победил. Победил на подъёме, хотя проблем у команды ещё много. С победой!
spartak kursk
spartak kursk
   276 / 829
сегодня в 16:49
С первой победой в Спартаке,Олег Георгиевич!!!
Albertinos
Albertinos
   508 / 829
сегодня в 16:45
Хорошее начало для Кононова. Первая же победа-купленная! Для этого ты шел в свинарник?
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 829
сегодня в 16:39
кононов резко упал в глазах бросив Арсенал и уйдя в спартак, а после такого беспредела и таких вью шагнул в пропасть
Байкал-38
Байкал-38
   84 / 829
сегодня в 16:36
Кононов: «Сегодня в игре верил только в Москалёва»
ДСА
ДСА
   105 / 829
сегодня в 16:32
Улучшения на табло.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 829
сегодня в 16:31
Федун верит только в своих, в судей. Гыгыгы
cska.78
cska.78
   66 / 829
сегодня в 16:28
Москалев все сделал, чтобы ты не обкакался в первом матче!
cska plus
cska plus
   1 / 829
сегодня в 16:27
Скорее верил в москалёва.
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