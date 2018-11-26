Долгожданная победа «Монако» и другие результаты чемпионата Франции

Завершились матчи 14-го тура чемпионата Франции.
«Монпелье» - «Ренн» 2:2
Голы: Делор 45, Делор 49 - Бен-Арфа 5, Бруги (пенальти) 71
«Ницца» - «Лилль» 2:0
Голы: Сипрьен 25, Сен-Максимен 79
ПСЖ - «Тулуза» 1:0
Гол: Кавани 9
«Нант» - «Анжер» 1:1
Голы: Уорис 89 - Баокен 5
«Страсбур» - «Ним» 0:1
Гол: Либои 71
«Реймс» - «Генгам» 2:1
Голы: Шавалере 2, Диа 68 - Тюрам (пенальти) 81
«Дижон» - «Бордо» 0:0
«Кан» - «Монако» 0:1
Гол: Фалькао 54
«Лион» - «Сент-Этьен» 1:0
Гол: Денайер 62
«Амьен» - «Марсель» 1:3
Голы: Дибасси 8 - Товен 26, Товен 80, Товен 90+1