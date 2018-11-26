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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Бернли -:-  Ньюкасл 2.94 3.125 2.76
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Сельта 1.87 3.75 4.20
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Торино 3.02 3.22 2.60
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Долгожданная победа «Монако» и другие результаты чемпионата Франции

сегодня, 00:55

Завершились матчи 14-го тура чемпионата Франции.

«Монпелье» - «Ренн» 2:2
Голы: Делор 45, Делор 49 - Бен-Арфа 5, Бруги (пенальти) 71

«Ницца» - «Лилль» 2:0
Голы: Сипрьен 25, Сен-Максимен 79

ПСЖ - «Тулуза» 1:0
Гол: Кавани 9

«Нант» - «Анжер» 1:1
Голы: Уорис 89 - Баокен 5

«Страсбур» - «Ним» 0:1
Гол: Либои 71

«Реймс» - «Генгам» 2:1
Голы: Шавалере 2, Диа 68 - Тюрам (пенальти) 81

«Дижон» - «Бордо» 0:0

«Кан» - «Монако» 0:1
Гол: Фалькао 54

«Лион» - «Сент-Этьен» 1:0
Гол: Денайер 62

«Амьен» - «Марсель» 1:3
Голы: Дибасси 8 - Товен 26, Товен 80, Товен 90+1

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Октябрь 1917
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