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Объявлены претенденты на премию лучшему молодому игроку РПЛ

сегодня, 13:00

Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается под эгидой РФС Детской футбольной лигой и ее партнером спортивным клубом «ЛУКОЙЛ». Премия вручается лучшему молодому игроку года РПЛ.

В 2018 году в числе номинантов оказались Ильзат Ахметов («Рубин»/ЦСКА), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков («Уфа»/ЦСКА) и Дмитрий Скопинцев («Ростов»).

В прошлом году победу одержал нападающий ЦСКА Федор Чалов.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo
   415 / 889
сегодня в 14:04
Так-то должен выиграть Скопинцев, но что-то мне подсказывает, что премию в очередной раз дадут игроку московского клуба.

Кстати, в "пятёрке" должно быть пять игроков, не? А кандидатов только четверо, и это не ляп соккера
Лакшери
Лакшери
   83 / 889
сегодня в 14:04
Что то выбор слабый совсем , даже выделить некого . кароч приз Заболотному , а Максименко вообще косяк на косяке , куда ему ?
Bastardo
Bastardo ответил cska.78
   415 / 889
сегодня в 13:59
Спартач тут явно лишний в списке! https://www.youtube.com/watch?v=NFOQi5cEIp4
Я так понимаю, Обляков тебя не смущает?
Bastardo
Bastardo ответил ДСА
   415 / 889
сегодня в 13:50
Чалов уже не молодой?
Он эту премию уже выиграл год назад
Лиговский
Лиговский
   143 / 889
сегодня в 13:45
Насчет спартача не совсем понятно.
vistory
vistory
   32 / 889
сегодня в 13:43
Максименко с его суперголом от Динамо можно смело в антипремию рекомендовать, достойная смена пятиголовому и семинольному.
ДСА
ДСА
   91 / 889
сегодня в 13:30
Чалов уже не молодой?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   559 / 889
сегодня в 13:17
Скопинцев реал круто вчера за Ростов играл, обводки, техника смелось , не хватает опыта
шацк
шацк
   190 / 889
сегодня в 13:08
Максименко это который с чужой половины пропускает? Он точно лучший из худших)
cska.78
cska.78
   37 / 889
сегодня в 13:02
Спартач тут явно лишний в списке!
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