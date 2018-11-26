Объявлены претенденты на премию лучшему молодому игроку РПЛ

Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается под эгидой РФС Детской футбольной лигой и ее партнером спортивным клубом «ЛУКОЙЛ». Премия вручается лучшему молодому игроку года РПЛ.
В 2018 году в числе номинантов оказались Ильзат Ахметов («Рубин»/ЦСКА), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков («Уфа»/ЦСКА) и Дмитрий Скопинцев («Ростов»).
В прошлом году победу одержал нападающий ЦСКА Федор Чалов.
Кстати, в "пятёрке" должно быть пять игроков, не? А кандидатов только четверо, и это не ляп соккера
Кстати, в "пятёрке" должно быть пять игроков, не? А кандидатов только четверо, и это не ляп соккера
https://www.youtube.com/watch?v=NFOQi5cEIp4