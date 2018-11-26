Объявлены претенденты на премию лучшему молодому игроку РПЛ

сегодня, 13:00

Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается под эгидой РФС Детской футбольной лигой и ее партнером спортивным клубом «ЛУКОЙЛ». Премия вручается лучшему молодому игроку года РПЛ .

В 2018 году в числе номинантов оказались Ильзат Ахметов («Рубин»/ ЦСКА ), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков («Уфа»/ ЦСКА ) и Дмитрий Скопинцев («Ростов»).