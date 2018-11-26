  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • США. МЛС
  • Аргентина. Суперлига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Бернли -:-  Ньюкасл 2.94 3.125 2.76
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Сельта 1.87 3.75 4.20
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Торино 3.02 3.22 2.60
ГлавнаяНовости

«Палмейрас» в рекордный 10-й раз выиграл чемпионат Бразилии

сегодня, 01:39

В Бразилии в воскресенье вечером определился чемпион страны-2018. Титул достался команде «Палмейрас», которая обыграла в гостях 1:0 «Васку да Гама» и стала недосягаемой за тур до финиша для «Фламенго», который идет на втором месте.

Для «вердао» эта победа стала 10-й в истории - рекордный показатель для бразильской Серии А. Свой предыдущий титул клуб завоевал в 2016 году.

Отметим, что тренирует «Палмейрас» экс-рулевой сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, который привел «канаринью» к победе на ЧМ-2002.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Кайрат» выиграл Кубок Казахстана
24 ноября Комментарии2
Салах – лучший игрок «Ливерпуля» в октябре
23 ноября Комментарии8
ОфициальноУЕФА назвал страны-обладатели наград Fair Play
22 ноября Комментарии10
Дзюба - лучший игрок сборной России в Лиге Наций
21 ноября Комментарии62
Винисиус, Джастин Клюйверт и еще три игрока претендуют на премию Golden Boy
20 ноября Комментарии11
Объявлены номинанты на награды игрокам и тренерам года в Серии А
20 ноября Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100