«Палмейрас» в рекордный 10-й раз выиграл чемпионат Бразилии

сегодня, 01:39

В Бразилии в воскресенье вечером определился чемпион страны-2018. Титул достался команде «Палмейрас», которая обыграла в гостях 1:0 «Васку да Гама» и стала недосягаемой за тур до финиша для «Фламенго», который идет на втором месте.

Для «вердао» эта победа стала 10-й в истории - рекордный показатель для бразильской Серии А. Свой предыдущий титул клуб завоевал в 2016 году.