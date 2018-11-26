«Ювентус» претендует на «нового Канте»

Согласно информации итальянских СМИ, «Ювентус» заинтересовал полузащитник «Лиона» Тангай Н'Домбеле, которого прозвали «новым Нголо Канте».
Сообщается, что новый генеральный директор «бьянконери» Фабио Паратичи долгое время следил за 21-летним французом, среди талантов которого выделяют многогранность, технические навыки и выдающийся тактический интеллект.
На Н'Домбеле также претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Барселона».
«Лион» запрашивает за игрока 40-50 млн евро, однако «Ювентус» постарается сбить цену.