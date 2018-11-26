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«Ювентус» претендует на «нового Канте»

сегодня, 13:16

Согласно информации итальянских СМИ, «Ювентус» заинтересовал полузащитник «Лиона» Тангай Н'Домбеле, которого прозвали «новым Нголо Канте».

Сообщается, что новый генеральный директор «бьянконери» Фабио Паратичи долгое время следил за 21-летним французом, среди талантов которого выделяют многогранность, технические навыки и выдающийся тактический интеллект.

На Н'Домбеле также претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Барселона».

«Лион» запрашивает за игрока 40-50 млн евро, однако «Ювентус» постарается сбить цену.

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
   353 / 889
сегодня в 14:02
Идриса Гейе из Эвертона подешевле,а пахарь будь здоров)
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