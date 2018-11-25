«Вулверхэмптон» не планирует продавать Невеша зимой

Сообщается, что руководство «Вулверхэмптона» не планирует продавать полузащитника Рубена Невеша зимой.
Ранее 21-летним футболистом интересовался «Ювентус», однако английский клуб не желает терять одного из лидеров команды посередине сезона.
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|16:30
|Закончился первый тайм
|Борнмут
|1:1
|Арсенал
|Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|17:00
|29’
|Наполи
|0:0
|Кьево
|20:00
|сегодня
|Лацио
|-:-
|Милан
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Спартак М
|3:1
|Крылья Советов
|16:30
|Закончился первый тайм
|Краснодар
|1:0
|Арсенал Т
|19:00
|сегодня
|Зенит
|-:-
|Ростов
Сообщается, что руководство «Вулверхэмптона» не планирует продавать полузащитника Рубена Невеша зимой.
Ранее 21-летним футболистом интересовался «Ювентус», однако английский клуб не желает терять одного из лидеров команды посередине сезона.