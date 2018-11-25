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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 29’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
ГлавнаяНовости

«Вулверхэмптон» не планирует продавать Невеша зимой

сегодня, 15:52

Сообщается, что руководство «Вулверхэмптона» не планирует продавать полузащитника Рубена Невеша зимой. 

Ранее 21-летним футболистом интересовался «Ювентус», однако английский клуб не желает терять одного из лидеров команды посередине сезона. 

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cska plus
cska plus
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сегодня в 16:22
Правильное решение.
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