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«Енисей»: «Готовимся провести матч с „Ахматом“ в манеже»

сегодня, 13:49
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат01.12.2018 в 14:00 Не начался

Пресс-служба «Енисея» подтвердила, что команда намерена провести домашний матч 16-го тура РПЛ против «Ахмата» в манеже «Футбол-Арена Енисей». Такое решение ранее вынес РФС в порядке исключения, что вызвало много споров.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 889
сегодня в 14:04
Давайте в порядке исключения определим, что кокоша и мамай могли избивать людей и освободим ребят.
Гус Пойет
Гус Пойет
   46 / 889
сегодня в 13:55
Скорей бы уж возвращались в пердив вместе со своим манежем
drug01
drug01
   93 / 889
сегодня в 13:53
Играть только на победу!
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