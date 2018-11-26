«Енисей»: «Готовимся провести матч с „Ахматом“ в манеже»

Пресс-служба «Енисея» подтвердила, что команда намерена провести домашний матч 16-го тура РПЛ против «Ахмата» в манеже «Футбол-Арена Енисей». Такое решение ранее вынес РФС в порядке исключения, что вызвало много споров.
Согласно решения Бюро Исполкома РФС «Енисей» готовится к проведению матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» в манеже «Футбол-Арена Енисей»: https://t.co/qduEi8UD5O— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 26 ноября 2018 г.
Подробности в комментарии спортивного директора ФК «Енисей» Дениса Петровского. pic.twitter.com/C4lmQOKhh4