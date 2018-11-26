«Анжи» запретили тренироваться на его стадионе из-за долгов

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что игрокам его команды отказали в доступе на стадион «Анжи-Арена» в Каспийске для проведения подготовки к матчу 16-го тура РПЛ против «Уфы». Всему виной - долги в связи серьезными финансовыми проблемами клуба.

Сегодня произошел не совсем приятный инцидент. В понедельник у нас должна была состояться тренировка, однако мы не были допущены к тренировочному полю на стадионе «Анжи-Арена» из-за долгов клуба по оплате матча 15-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:1). Надеемся, что в ближайшее время ситуация нормализуется и мы сможем продолжить подготовку к матчу 16-го тура против «Уфы».

Альтернативного варианта тренировки на сегодня у нас не было, но в данный момент продумываем варианты. Конечно, хотелось бы, чтобы в ближайшее время ситуация разрешилась и мы сможем провести полноценную подготовку к матчу на футбольном поле.