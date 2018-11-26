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Марадона не смог ничего ответить на вопрос об уровне мексиканского футбола

сегодня, 14:46

Легендарный аргентинец Диего Марадона, назначенный главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», не нашел слов, чтобы ответить на вопрос журналистов об уровне местного футбола.

Вместо ответа Марадона затянул протяжное «Ля».

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   55 / 889
сегодня в 15:34
ляляля, мексика
ДСА
ДСА
   94 / 889
сегодня в 15:33
Во второй лиге совершенно другой уровень футбола, потому и Ля.
No problem
No problem ответил Великий Князь
   176 / 889
сегодня в 15:23
Вечером сделаю. Сейчас тоже с телефона, поэтому неудобняк.
Все добро братан.
Великий Князь
Великий Князь ответил No problem
   2 / 889
сегодня в 15:22
Костя на форум наш адресок скинь свой вк,я тут мобильник и ноут поменял,и все данные с поролями забыл епт.
Вечером сделаю. Сейчас тоже с телефона, поэтому неудобняк.
No problem
No problem ответил Великий Князь
   176 / 889
сегодня в 15:21
Привет, дружище! Жив и почти здоров, хоть барсики свечки за упокой в инквизиторской церкви ставят) Семья тоже хорошо, мелкий только лоб рассёк на тренировке, а так всё нормально. А ты как, Нурик Сан?
Костя на форум наш адресок скинь свой вк,я тут мобильник и ноут поменял,и все данные с поролями забыл епт.
No problem
No problem ответил Великий Князь
   176 / 889
сегодня в 15:19
Привет, дружище! Жив и почти здоров, хоть барсики свечки за упокой в инквизиторской церкви ставят) Семья тоже хорошо, мелкий только лоб рассёк на тренировке, а так всё нормально. А ты как, Нурик Сан?
Немножко хандрид братан. По позже ВК отпишусь.
Великий Князь
Великий Князь ответил No problem
   2 / 889
сегодня в 15:18
Ты как Костя?,жив здоров?),как родные?
Привет, дружище!
Жив и почти здоров, хоть барсики свечки за упокой в инквизиторской церкви ставят)
Семья тоже хорошо, мелкий только лоб рассёк на тренировке, а так всё нормально.
А ты как, Нурик Сан?
No problem
No problem ответил Великий Князь
   176 / 889
сегодня в 15:15
Ну как бы сказать как есть это обидеть мексиканцев, так что может лучше и промолчать)
Ты как Костя?,жив здоров?),как родные?
No problem
No problem
   176 / 889
сегодня в 15:10
Пришёл за баблом,а на ваш уровень мне как то по»»». Ляляляляля пилять.
Великий Князь
Великий Князь
   2 / 889
сегодня в 15:04
Ну как бы сказать как есть это обидеть мексиканцев, так что может лучше и промолчать)
Thierry Daniel Henry
Thierry Daniel Henry
   90 / 889
сегодня в 14:48
Ляляляляяяааа 😂
Лиговский
Лиговский
   137 / 889
сегодня в 14:47
Ломка мешала соображать.
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