Марадона не смог ничего ответить на вопрос об уровне мексиканского футбола

Легендарный аргентинец Диего Марадона, назначенный главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», не нашел слов, чтобы ответить на вопрос журналистов об уровне местного футбола.

Вместо ответа Марадона затянул протяжное «Ля».

Diego Maradona with one of the greatest post-match interviews ever. pic.twitter.com/jIJuF2Ppyv

