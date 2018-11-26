Марадона не смог ничего ответить на вопрос об уровне мексиканского футбола

Легендарный аргентинец Диего Марадона, назначенный главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», не нашел слов, чтобы ответить на вопрос журналистов об уровне местного футбола.
Вместо ответа Марадона затянул протяжное «Ля».
Diego Maradona with one of the greatest post-match interviews ever. pic.twitter.com/jIJuF2Ppyv— ESPN UK (@ESPNUK) 26 ноября 2018 г.
Жив и почти здоров, хоть барсики свечки за упокой в инквизиторской церкви ставят)
Семья тоже хорошо, мелкий только лоб рассёк на тренировке, а так всё нормально.
А ты как, Нурик Сан?
Жив и почти здоров, хоть барсики свечки за упокой в инквизиторской церкви ставят)
Семья тоже хорошо, мелкий только лоб рассёк на тренировке, а так всё нормально.
А ты как, Нурик Сан?